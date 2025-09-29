El último plan de fin de semana de Cayetano Martínez de Irujo antes de su boda con Bárbara Mirjan

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo sábado, 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo se dará el «sí, quiero» con Bárbara Mirjan en una ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. Hasta allí se desplazará una larga lista de invitados (muchos pertenecientes a la jet set de nuestro país) para ver sellar su amor a una de las parejas del momento. Todo parece indicar que los preparativos ya están listos para el gran día, pero, mientras que llega, el hijo de la duquesa de Alba ha disfrutado de su último plan de fin de semana como soltero, ya que en menos de siete días festejará su nuevo estado civil con sus familiares y amigos más allegados.

Tal y como han captado las cámaras de Gtres, Cayetano Martínez de Irujo acudió el pasado 28 de septiembre a la Plaza de la Maestranza de Sevilla para disfrutar de la Feria de San Miguel, la cual celebraba su última corrida en la fecha señalada, donde se vivió un esperado duelo en la arena entre los toreros Morante de la Puebla y Roca Rey. Como no podía ser de otra manera, los reporteros le preguntaron por los nervios y los preparativos de su inminente boda, pero este prefirió guardar un absoluto silencio al respecto. Y es que se limitó a agradecer su labor a la prensa y a continuar su camino hasta la entrada del recinto taurino.

Cayetano Martínez de Irujo en Sevilla. (Foto: Gtres)

Cayetano Martínez de Irujo no fue el único rostro conocido que disfrutó de esa tarde de toros. Rocío Martín Berrocal, Miguel Báez Spínola, más conocido como El Litri, y su mujer tampoco quisieron perderse esta especial cita taurina. No obstante, fue más llamativa la presencia de Cayetano, ya que seguramente haya sido uno de los últimos planes que ha realizado como soltero. Además, también fue su reaparición pública después de someterse a una operación de espalda reciente para tratar un problema lumbar. Según lo publicado, fue una pequeña intervención que obtuvo el resultado esperado sin ningún tipo de complicación.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

Por su parte, se desconocen los planes que ha llevado a cabo Barbara Mirjan en este fin de semana previo a la boda, la cual siempre ha preferido optar por un discreto segundo plano a pesar de ser la pareja de una destacada y reconocida figura de la aristocracia de nuestro país. Se conocieron en una fiesta en Marbella en 2015 y, desde entonces, no se han separado, dejando claro que su diferencia de edad nunca ha sido un problema. En septiembre de 2016 fue cuando hicieron su presentación oficial como pareja en el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos en el campo de Tiro y Deportes de Salamanca, con motivo de un homenaje a la duquesa de Alba y, ahora, casi una década después, están a punto de dar el paso más importante de su relación sentimental: convertirse en marido y mujer.