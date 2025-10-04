Así se conocieron Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo: los detalles de su historia de amor

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han decidido sellar su historia de amor, una relación que comenzó hace diez años. La pareja pasará por el altar en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, un templo muy especial para la Casa de Alba porque es allí donde descansan las cenizas de doña Cayetana Fitz-James Stuart. Seguidamente pondrán rumbo a la finca Las Arroyuelas, propiedad del duque de Arjona, así que todo hace pensar que viviremos uno de los acontecimientos más destacados de los últimos tiempos. Pero, ¿cómo empezó todo y cuándo se enamoraron exactamente los protagonistas de esta noticia?

Bárbara Mirjan y su prometido se conocieron en 2015 durante una fiesta que tuvo lugar en Marbella. La familia de ella tiene una casa allí y siempre que puede se escapa a la Costa del Sol para disfrutar de una pequeña escapada. Aquel año se encontró con Cayetano Martínez de Irujo y no tardaron en establecer un vínculo especial. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando hicieron su primera aparición pública porque ambos son muy discretos.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo durante una comida. (Foto: Gtres)

El aristócrata siempre ha generado mucho interés en la crónica social, aunque siempre ha evitado convertirse en noticia por asuntos relacionados con su esfera personal. Eso sí, es bastante honesto y jamás ha escondido nada, por eso no tuvo ningún problema en posar para la prensa con la que, en aquel momento, era su novia. Bárbara y Cayetano llegaron Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos en el campo de Tiro y Deportes de Salamanca como pareja. Posaron para la prensa, no disimularon y demostraron que estaban muy enamorados.

Hay que tener en cuenta un aspecto importante. Bárbara forma parte de una familia influyente, pero no ha despertado la curiosidad de los medios hasta que empezó a salir con Cayetano Martínez de Irujo. Es decir, no está acostumbrada a recibir la atención de los periodistas y no se siente cómoda en ciertas situaciones. No obstante, hoy es un día especial y hay muchos motivos para centrarnos en ella: qué traje llevará, cómo será su peinado, a quién entregará el ramo… ¡Falta muy poco para que lo sepamos todo!

El objetivo de Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan. (Foto: Gtres)

A sus 29 años, Bárbara Mirjan ha demostrado tener las ideas claras. Su comportamiento es totalmente coherente y es imposible pillarla en un renuncio. Su objetivo es continuar con su brillante trayectoria, pero desde el anonimato. A partir de hoy será la mujer del duque de Arjona y es probable que la veamos en algunas fiestas o eventos solidarios, pero su intención no es empezar a ocupar portadas, dar entrevistas o participar en programas. Será fiel a la prudencia que ha guiado sus pasos hasta la fecha.

Tal y como hemos contado en LOOK, Bárbara se graduó de Filología Francesa y Gestión de Empresas por la Universidad King’s College de Londres y ha llegado a trabajar para OKDIARO. Tiene a sus espaldas una trayectoria brillante que no dejará de crecer y estamos en disposición de afirma que, aunque no era su intención, se ha posicionado como una de las celebridades más cotizadas del momento.

La protagonista de nuestra noticia está totalmente integrada en el entorno de Cayetano, quien ha presumido de ello en más de una ocasión: «Ha sido mi gran apoyo en todos los momentos buenos, malos y regulares. Tiene una relación estupenda con mis hijos y con Genoveva». Hay que recordar que el aristócrata es padre de dos jóvenes llamados Amina y Luis. Ambos llevan una vida tranquila y alejada del foco mediático.