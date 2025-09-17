Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart dieron la bienvenida a su tercer hijo el pasado 10 de septiembre, sumando un nuevo miembro a la creciente familia de los duques de Huéscar. El pequeño, que lleva el mismo nombre que su padre, Fernando, se convierte en el primer varón del matrimonio y refuerza la línea sucesoria de la Casa de Alba. Apenas una semana después de su nacimiento, el bebé ya disfruta de la calidez del hogar familiar, rodeado de sus hermanas mayores, Rosario, de cinco años, y Sofía, de dos. Con su llegada, la familia pasa a ser oficialmente numerosa, consolidando el legado de una de las sagas nobiliarias más emblemáticas de España.

Este miércoles 17 de septiembre, Sofía Palazuelo realizó su primer paseo público con el pequeño Fernando por las calles de Madrid, acompañada de su cuñada Belén Corsini, que también salía con su hijo mayor, Carlos. La coincidencia no es casual: ambos matrimonios residen en el mismo edificio histórico cercano al palacio de Liria, propiedad del duque Carlos Fitz-James Stuart. Esta proximidad facilita que los primos compartan tiempo juntos y permite que las madres puedan apoyarse mutuamente en esta nueva etapa de maternidad. Durante el paseo, ambas duquesas mostraban sonrisas radiantes mientras empujaban los carritos de lujo de sus hijos, disfrutando de un momento de calma y cotidianidad tras los primeros días de adaptación al recién nacido.

Belén Corsini y Sofía Palazuelo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sofía, visiblemente recuperada, se mostró muy pendiente de su hijo y confesó a la prensa que «se está portando muy bien, de momento», consciente de que los primeros días con un bebé siempre pueden traer sorpresas. Por su parte, Belén Corsini se mostró orgullosa de ver crecer su familia y de cómo Carlos comienza a contar con nuevos primos y compañeros de juegos. Su marido, Carlos Fitz-James, fue más comedido en palabras, limitándose a asegurar que todos se encontraban «muy bien» tras la llegada del pequeño Fernando.

Para pasear por la ciudad, Sofía eligió un carrito Bugaboo Donkey 5, un modelo versátil y de diseño «todoterreno urbano», que permite adaptarse al crecimiento del bebé y puede transformarse incluso en cochecito para gemelos. Su capazo, con colchón respirable y capota extensible con protección solar UPF 50+, garantiza comodidad y seguridad desde el nacimiento. Además, incorpora un patinete lateral, ideal para que un hermano mayor pueda viajar de pie o sentado, una solución práctica para familias con varios hijos. El carrito, en azul marino y negro con detalles blancos en las ruedas, combina funcionalidad y estética, reflejando el cuidado y la atención al detalle que los duques dedican a sus hijos.

Sofía Palazuelo por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sofía, acompañada de su hija Sofía y del pequeño Fernando, disfrutaba de las ocurrencias de su hija y de la compañía de su cuñada Belén, creando un ambiente familiar cálido y cercano. La llegada del tercer hijo ha transformado la rutina de los duques, pero también ha reforzado la unión de la familia y ha llenado de alegría el hogar, convirtiéndose en una de las noticias más celebradas dentro del círculo de la nobleza española. Con esta incorporación, los hijos de los duques de Huéscar cuentan con un nuevo compañero de juegos y un futuro heredero que continuará la tradición de la Casa de Alba, un legado que ahora se enriquece con la sonrisa del pequeño Fernando y la felicidad de sus padres y hermanos.