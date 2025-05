Luis Alfonso de Borbón atraviesa un momento de cambios. El empresario ha cerrado su «chino fino», el local que perteneció anteriormente a El Duque de Anjou localizado en el centro de Madrid. Esta noticia llega de la mano del fallecimiento de Francisco de Borbón Escasanay, al que ha despedido en el Tanatorio de San Isidro de la capital española.

Todos los detalles del cierre de su negocio más ambicioso

A sus 50 años, el hijo de Carmen Martínez Bordiú, hace justo un año recibió a LOOK en su «chino fino», su tienda de la calle Princesa 10 de Madrid, donde vendía de todo: desde piezas de motor de marcas de la talla de Porsche o Lamborghini a artículos de lo más baratos, accesibles a cualquier persona de barrio, como mochilas, tabaco, gorras o camisetas.

Entonces, el bisnieto de Francisco Franco y Alfonso XIII se mostró de lo más optimista con este negocio, con el que tuvo que reinventarse junto a su socio. «En principio iba a ser para drones sólo, pero con la guerra de Ucrania, no hay componentes; entonces pensamos en el merchandising», dijo a este medio.

Luis Alfonso de Borbón durante su entrevista con ‘LOOK’

Tal y como él mismo explicó, su negocio consistía en una tienda muy semejante a lo que venden en los bazares chinos, pero «fino». «La vida nos va llevando, surgen las oportunidades y, ¿por qué no emprender a los 50? La clave del éxito son las licencias que tenemos y la ubicación y además que vendemos un producto licenciado, nada de imitación (…). Vamos un poco prueba error, y es el público quién nos va indicando lo que gusta más (…). No es por nada personal, me pareció interesante y no existe ninguna tienda igual. De momento tiene muy buena acogida porque es una idea muy novedosa (…). La imagen del negocio no soy yo, es el producto. Yo soy sólo uno de los dos socios».

El empresario, además, contó a LOOK el papel de su mujer -Margarita Vargas-y de su hijos en todo este proceso, en el que también estaban muy implicados: «Ella viene por aquí a veces, y nos ayuda mucho, porque tiene muy buen gusto (…). Mis hijos se han llevado desde una sudadera y una camiseta, por ejemplo, y el pequeño de cinco años se vuelve loco con todo, sobre todo con los cochecitos…y eso».

Luis Alfonso de Borbón en su tienda en Madrid . (Foto: AF)

Tras abrir esta primera tienda hace justo un año, la ilusión del hijo de Carmen Martínez Bordiú era abrir más locales de este estilo. «Esta es la primera tienda y nos apetece crear alguna más…pero, ya veremos», explicó a este medio, al cual le abrió las puertas del interior de su negocio.

Sin embargo, este sueño se ha truncado por completo. Tal y como ha desvelado en primicia El Debate, Luis Alfonso ha puesto fin a esta aventura empresarial debido a que este proyecto no ha logrado consolidarse en el mercado. Es por ello que el marido de Margarita Vargas ha decidido cerrar este local de 195 metros cuadrados cuyo valor es de 1.350.00 euros.