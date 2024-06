Entrevistamos a Luis Alfonso de Borbón en su nueva tienda de regalos en el corazón de Madrid. En la calle Princesa 10, recibe amablemente a LOOK a media mañana y nos revela todos los detalles. Puntual como un reloj suizo, nos muestra ilusionado su nuevo negocio donde vende un poco de todo, desde artículos textiles con motivos de selectas firmas del motor -como Lamborghini o Porsche- hasta cervezas o chupachups.

Un espacio donde se pueden comprar regalos, chucherías, bebidas, ropa y drones. Un local de dos plantas que acaba de abrir sus puertas al público esta primavera. Gorras, camisetas, mochilas, cascos de moto, tabaco y ‘merchandising’ variado. Luis Alfonso de Borbón se siente feliz con su nueva faceta como emprendedor. El negocio va viento en popa.

Luis Alfonso de Borbón. (Foto Gtres)

Una idea propia que desarrolla con un socio. «En principio iba a ser para drones sólo, pero con la guerra de Ucrania, no hay componentes; entonces pensamos en el merchandising»; explica. Red Bull, Estrella Galicia, Mahou, hay piezas para todos los gustos y bolsillos.

Luis Alfonso en su nueva tienda. (Foto : AF)

«Hay un poco de todo. Es como un chino, pero fino», explica sonriente en la puerta del negocio. Ducati, Aston Martin, Mercedes… «Esta es la primera tienda y nos apetece crear alguna más…pero, ya veremos», reconoce con un toque de prudencia empresarial. Le preguntamos por qué este negocio, y cómo surge la idea. «La vida nos va llevando, surgen las oportunidades y, ¿por qué no emprender a los 50?. La clave del éxito son las licencias que tenemos y la ubicación y además que vendemos un producto licenciado, nada de imitación», aclara.

Con ilusión

«Vamos un poco prueba error, y es el público quién nos va indicando lo que gusta más», comenta. «Yo procuro estar aquí cada día y estaré siempre que se me necesite», explica a LOOK. Cuando hablamos sobre el punto de partida del tipo de negocio, reconoce que «surgió, sin más». «No es por nada personal, me pareció interesante y no existe ninguna tienda igual. De momento tiene muy buena acogida porque es una idea muy novedosa». Los turistas arrasan con las compras. Es un concepto muy americano.

En la fachada de la tienda. (Foto: AF)

¿Buen momento para abrir un negocio?, le preguntamos. «¿Es buen momento?, pues no lo sé, pero mientras haya ganas e ilusión, siempre es buen momento», responde sin dudarlo. «La imagen del negocio no soy yo, es el producto. Yo soy sólo uno de los dos socios», sonríe. Es consciente de que su persona es un reclamo comercial potente. «Hay desde un llavero o un polo hasta llantas de coches de carreras o cazadoras de cuero. Es para todas las edades y para hombre y mujer».

Su mujer

El pasado 25 de abril cumplió 50 años. Atraviesa un gran momento en su vida con su mujer, la bella venezolana Margarita Vargas y sus cuatro hijos. Vive en Madrid y se dedica a los negocios. Su mujer, dice, que «está bien del hombro», y que poco a poco va recuperándose de la lesión por la que le operaron. «Ella viene por aquí a veces, y nos ayuda mucho, porque tiene muy buen gusto». Los niños también acuden con frecuencia. «Mis hijos se han llevado desde una sudadera y una camiseta, por ejemplo, y el pequeño de cinco años se vuelve loco con todo, sobre todo con los cochecitos…y eso», confiesa orgulloso.

Con su mujer Margarita Vargas. (Foto: Gtres)

Debuta como comerciante aunque tiene otros asuntos en el mercado, como el juego de cartas con preguntas de historia de España diseñado por él mismo, que también vende en la tienda; pero este local le hace especial ilusión. «Desde las once de la mañana a las diez de la noche abierto y ¡qué todo el mundo salga satisfecho!», comenta bromeando cuando nos despedimos en la calle, en la misma fachada de ‘DRONE AEROSPACE’, bajo la atenta mirada de los más curiosos que caminan por la calle y se sorprenden al verle .

Luis Alfonso de Borbón en su tienda en Madrid . (Foto: AF)

El árbol genealógico de Luis Alfonso de Borbón da vértigo. Es hijo de Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y de María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco. Sus abuelos paternos fueron Jaime de Borbón y Battenberg, infante de España y duque de Segovia y Emanuela de Dampierre y Ruspoli.

En Sotogrande con Juan Carlos I en 2017 . (Foto: Gtres)

Sus abuelos maternos fueron el cardiólogo Cristóbal Martínez-Bordiú y Ortega, X marqués de Villaverde y Carmen Franco y Polo, duquesa de Franco. Es bisnieto de Franco y bisnieto del Rey Alfonso XIII. Su bautizo fue en el Palacio de El Pardo.

Familiar y muy educado. Luis Alfonso creció con su abuela materna en la calle Hermanos Bécquer de Madrid. En un edificio familiar que ahora se ha convertido en viviendas de superlujo. Él va a su aire. Emprende y sonríe. Con una fuerte personalidad que le ha convertido en un cincuentón simpático y empático, hasta tal punto que estrena un negocio de cara al público en Madrid.

Con su madre Carmen Martínez Bordiú. (Foto: Gtres)

«No habrá fiesta de apertura, pero sí habrá eventos de colaboraciones con las propias marcas. Es un chino fino», repite -muerto de risa-. «Todo es accesible, especialmente la parte de consumo. La idea de la tienda es que siempre el cliente salga con algo», confiesa convertido en todo un Borbón comerciante en un lugar perfecto para encontrar algún caprichito.