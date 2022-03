Luis Alfonso de Borbón ha presentado su nuevo proyecto. Se trata de un libro al que ha titulado Presenta España. Una idea que surgió durante el confinamiento causado por la pandemia del coronavirus. “Viendo en casa como mis hijos estudiaban se me ocurrió hacer, bueno en este caso en el tema de la historia unas fichas fáciles buscando ochenta temas porque el juego consta de 80 cartas y por cada tema se me ocurrió resumirlo máximo en 6 frases. No quise hacer un trivial al uso porque hablando de este tema complicaría mucho la cosa y, posiblemente deprimiría a todos los jugadores”, ha comenzado diciendo sobre su lanzamiento.

Ha indicado también, que este juego no solo es para “la gente joven”, sino “para todo el mundo”. Además, ha destacado que hay dos modalidades, una más fácil y otra más “normal”. “La idea es que todo el mundo juegue y todo el mundo aprenda y si encima, se logra que la gente coja el gusto por la historia y la geografía y genere más curiosidad a la hora de investigar, pues yo creo que habrá triunfado”, ha explicado a la prensa.

Luis Alfonso ha reconocido que nunca se ha considerado un “gran estudiante”, pero “me viene muy bien para repasar y siempre descubro alguna cosa nueva”. El aristócrata ha reconocido que la idea fue promovida una vez su entorno más cercano le mostró su opinión acerca del juego de cartas. “Es evidente que mi mujer me ha ayudado mucho y que gracias a ella que se lo contó a amistades se empezó a mover un poco”, ha confesado.

Sobre si Casa Real ha dado el visto bueno sobre este proyecto, la respuesta es que afirmativa. Además, Luis Alfonso de Borbón ha contado que ha enviado “juegos a la familia” y que ha recibido “buenos comentarios. O sea que entiendo que les ha gustado. Yo espero que lo utilicen mucho, aunque, probablemente se sepan la mayoría de las respuestas, pero siempre viene bien para recordar”, ha explicado con una sonrisa.

Sobre el motivo por el que no ha estado acompañado por su esposa, María Margarita Vargas Santaella, el empresario ha contado que ha sido “baja de última hora”, ya que se ha “despertado con gripe”. Pese a este contratiempo Vargas ha podido serguir el acto vía online ya que se ha retransmitido en vivo y en directo a través de la cuenta de Instagram de la liberaria. «Nos acompaña de corazón y en bueno, en cierta manera pues nos va a poder ver», ha terminado diciendo el duque de Anjou.