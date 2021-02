Luis Alfonso de Borbón lleva años luchando sin éxito por sus derechos dinásticos al trono francés que ya tenía su padre. Siempre se ha topado de bruces con la quimera que supone que Francia haga caer su república en favor de una monarquía que se abolió en el año 1792. Una quimera puesto que no se reconocen títulos nobiliarios de ninguna índole. Lo que no se podrá erradicar es el fuerte vínculo que le une al país vecino y que tuvo su epicentro cuando adquirió la nacionalidad francesa a través de su abuela paterna, Emanuela de Dampierre, ciudadana gala. Ahora, el duque de Anjou ha querido ir un paso más allá en esta simbiosis y ha creado un juego tipo trivial que permite conocer a fondo la historia de Francia de una manera muy divertida: ‘Jeu Royal’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Louis de Bourbon, Duc d’Anjou (@louisducdanjou)

¿Cuándo comienza la era de los reyes perezosos? ¿Sabes que el rey Francisco I fue conocido como el Padre y restaurador de letras? ¿Cuándo diseñamos la Bandera, símbolo del Estado Soberano? ¿Dónde nació el primer rey de la rama borbónica? Son algunas de las preguntas que obtienen respuesta en el trivial.

Look ha hablado con Luis Alfonso de Borbón, quien ha descolgado gustosamente el teléfono para contarnos con mucha amabilidad todos los detalles sobre este juego. Su misión no es otra que compartir su pasión por la historia más puramente ‘royal’ de Francia y los pasos de sus antepasados en el trono. Se trata de una iniciativa que se engendró durante el pasado estado de alarma de 2020, cuando todos, de una manera u otra, dimos rienda suelta a la creatividad: «Durante el confinamiento se me ocurrió coger la historia francesa y hacer un juego como un trivial…», comienza diciendo.

El marido de Margarita Vargas nos ha explicado la mecánica de este original juego: «Consta de 80 cartas de temas o personajes ligados a la monarquía, a las órdenes dinásticas, linajes y demás. Cada una tiene 6 frases que forman una palabra a adivinar mediante iniciales. La idea es que las frases tengan un contenido histórico para aprender mientras juegas». Por otro lado se encuentran «16 cartas de acción para hacer determinadas cosas y gana aquel que consiga adivinar 10 cartas o formar la palabra ‘Royal’ (Real) con las iniciales que se encuentran en todas las cartas», explica el bisnieto de Francisco Franco.

El hijo de Carmen Martínez-Bordiú le cuenta a este digital que es un proyecto que lleva 100% su sello: «He creado 3.000 y me he quedado con 1/3 para regalárselo a mi familia y amigos». Una de las primeras en recibirlo ha sido su prima, María Zurita, que presumió de regalo en redes sociales. Preguntado por ello reconoce que le envió un juego porque es «familia y amiga». Preguntado por si su primo, el rey Felipe VI y la infanta Sofía o la princesa Leonor recibirían otro, Luis Alfonso de Borbón se muestra enigmático: «Puede ser».

Luis Alfonso busca que cuanta más gente mejor conozca la influencia de los Borbones en la historia de Francia y hacer perenne así el legado: «El deber muy necesario para el mayor de los descendientes de Hugo Capeto (duque de los Francos) es recordar a la memoria de los franceses de hoy su prestigioso pasado. Durante más de ocho siglos, mi familia gobernó Francia. Rey tras rey», escribe en su cuenta de Instagram. Para quien le interese, el juego se puede encontrar en el ‘Institut de la Maison de Bourbon’, una organización que su abuelo, Jaime de Borbón y Battenberg, quería para promover el trabajo de la Casa Real, a cambio de 15 euros.