«¡Ya estoy preparando los próximos 50!, bromea. Feliz y contento, con 50 años recién cumplidos, Luis Alfonso de Borbón recuerda que vivió en la calle Hermanos Bécquer de Madrid casi la mitad de su vida, «unos 20 años», dice. Y se siente feliz porque se está vendiendo -están en ello- el emblemático edificio de la familia Franco, que dejó en herencia Carmen Franco. «Nadie de la familia vive ahí ya», destaca. «Ya que no está habitado, pues no tiene sentido quedarse con algo que no está habitado», comenta Luis Alfonso, el nieto de la difunta Duquesa de Franco que pasó allí parte de su infancia.

En su casa viven la situación política actual «familiarmente», dice irónicamente a la pregunta de los reporteros de cómo vive estos tiempos que corren. Pregunta hecha en la fiesta solidaria de la Fundación Querer. Fiesta solidaria a la que acudió en solitario anoche, porque su mujer Margarita Vargas estaba «lesionada» de un hombro y no podía asistir. «De hecho yo estoy porque soy su representación porque ella no pudo venir», aclaraba amablemente el nieto de Carmen Franco.

Luis Alfonso de Borbón en en el evento solidario de la Fundación Querer (Foto : Gtres)

Infancia en el barrio de Salamanca

Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú tiene un árbol genealógico singular. Su madre Carmen Martínez – Bordiú es la nieta mayor de Francisco Franco. Estuvo casada con Alfonso de Borbón y Dampierre, -hijo de Jaime de Borbón, segundo hijo del rey Alfonso XIII-, en primeras nupcias y de esa unión nacieron dos hijos. Luis Alfonso y su hermano mayor, tristemente fallecido hace 40 años.

Luis Alfonso con su prima María Zurita (Foto: Gtres)

Durante un tiempo, el actual pretendiente y heredero de la corona de Francia -para los legitimistas franceses- , era un joven arisco y poco amable con la prensa, quizá por haber tenido una infancia ‘trágica y especial’. Su madre durante un tiempo vivió algo alejada de él, -estaba afincada en París con su segundo marido- y el joven Luis Alfonso creció con su abuela materna, Carmen Franco, duquesa de Franco y marquesa de Villaverde, en el domicilio familiar que ahora se acaba de poner a la venta. Huía de la prensa en aquel entonces.

Desgracias familiares

El actual duque de Anjou tenía nueve años cuando murió su hermano Francisco. Cinco años después vino un nuevo golpe. En el 1989 moría su padre tras un accidente de esquí. Luis Alfonso creció superando grandes tragedias y con el peso de la historia sobre sus hombros. En Hermanos Bécquer, con un vida acomodada pero bastante infeliz.

El matrimonio Borbón Vargas de boda en 2022 (Foto: Gtres)

La felicidad plena llega a su vida con su boda con Margarita Vargas Santaella, con quien se casó en Republica Dominicana el 6 de noviembre de 2004 tras un noviazgo a distancia. Ella vivía entonces en Venezuela. Hoy en día ha formado una familia estable, como la que siempre imaginó, con su mujer y sus hijos.

Un edificio de lujo

En la madrileña calle Hermanos Bécquer 8, a un paso del Paseo de la Castellana se reescribió durante un tiempo gran parte de la historia de España. La familia de Carmen Franco se instaló allí tras salir del palacio de El Pardo donde residía el General que gobernó España 40 años en solitario.

El distinguido edifico es hoy un activo inmobiliario muy valioso, rehabilitado con mimo por la interiorista Belén Domecq y en venta. Son siete pisos de lujo de más de 600 metros cuadrados cada uno. Toda una joya. Una joya que además de las joyas, es también parte de la herencia de Carmen Franco a sus hijos. La hija única de Franco vivió allí hasta su muerte en 2017.