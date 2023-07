El amor se ha acabado para Carmen Martínez Bordiú, ¿o no? A pesar de la hermeticidad que desde hace unos años rodea su vida, se ha podido saber que su relación con Tim McKeague -esa que fue muy criticada por su diferencia de edad- ha llegado a su fin seis años después de que sus caminos se cruzasen. Al parecer, tomaron la decisión de poner punto final a su romance hace tres meses y, mientras el corazón del surfero podría volver a estar ocupado, la ‘nietísima’ también habría encontrado la felicidad en otro hombre.

Una noticia confirmada por Y ahora Sonsoles que ha vuelto a situar el nombre de la nieta de Francisco Franco en la lista de la soltería. «La pareja está rota, no se ha confirmado aún en España. Él salió hace 3 meses de la casa de Sintra y no volvió», han señalado desde el plató. Sin embargo, habría sido recientemente cuando Bordiú habría dado el paso de contárselo a su círculo más cercano, eso sí, sin intención de confirmarlo de forma pública ante los medios de comunicación. «Hace mucho tiempo que Tim ya no está en Sintra (…) Personalmente, lo he podido preguntar y no me ha contestado si ha roto o no. No quiere pronunciarse, prefiere seguir en lo que ha definido como su retiro dorado y soñado», han añadido desde el espacio conducido por Sonsoles Ónega.

Carmen Martínez Bordiú y su novio, Tim McKeague / Gtres

Y es que, lo cierto es que la aristócrata siempre ha llevado con cautela y discreción su última relación sentimental, aunque no ha dudado en hablar de ella cuando la ocasión lo ha requerido, como en una exclusiva para ¡Hola! o una entrevista con Jorge Javier en el Deluxe. Pues, a pesar de sus esfuerzos de dejar de ser parte de la actualidad, hubo un tiempo en el que fue un personaje muy aclamado y buscado en el papel couché.

Antes de Tim McKeague, a quien conoció en 2017 y del que se enamoró perdidamente, por la vida de la nieta de Francisco Franco pasaron otros hombres conocidos en nuestro país. Su primer novio fue Jaime Riera, con tan solo 16 años, que se convirtió en su gran amor de la adolescencia. Después de romper con él por decisión del padre de Carmen, la aristócrata comenzó otra relación con Fernando de Baviera, aunque el gran amor de su vida no fue él.

En la Embajada de España en Suecia conoció a Alfonso de Borbón, más mayor que ella pero de quien sintió el verdadero flechazo. Hasta tal punto que, el 8 de marzo de 1972, contrajeron matrimonio en la capilla de El Pardo. Fruto de su matrimonio nacieron Francisco de Asís y Luis Alfonso, pero el primero perdió la vida en un fatal accidente. Los duques de Cádiz separaron sus caminos de forma oficial en 1982 y, siete años más tarde, el duque de Anjou falleció a causa de un accidente de esquí.

Carmen Martínez Bordiú y Alfonso de Borbón / Gtres

El segundo matrimonio de la nieta de Franco no tardaría en llegar. En 1984, se dio el ‘sí, quiero’ con Jean Marie Rossi y fruto de su amor nació Cynthia. Pero todo se terminó y Carmen Martínez Bordiú retomó una relación de su pasado con Roberto Federici, con quien rompió en 2004 después de diez años de amor y sin planes de matrimonio. La tercera vez que pasó por el altar fue en 2006 junto a José Campos, con quien también terminó divorciándose siete años más tarde. Mucho se especuló con que el causante de esta separación tenía nombres y apellidos: Luis Miguel Rodríguez, ‘El chatarrero’. «Me enamoré por primera vez a los 60 años. Mi prioridad era él y su vida. Yo me acoplé a la suya, pero él a la mía no», confesó la aristócrata sobre el dueño de Desguaces La Torre. Sus estilos de vida eran opuestos y terminaron separando sus caminos, cuando a la vida de la ‘nietísima’ llegó McKeague, el último amor que se le ha conocido.