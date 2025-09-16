Nace el tercer hijo de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart: los detalles

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart ya han sido padres de su tercer hijo, un pequeño al que han llamado Fernando y que llega para completar su felicidad. De esta forma, el matrimonio se convierte en familia numerosa junto a las pequeñas Rosario y Sofia, de 5 y 2 añitos respectivamente. Un niño que nació el pasado 10 de septiembre, según adelanta la revista ¡Hola!

La primera hija de la pareja, Rosario, llegaba al mundo en 2020, apenas dos años después de haberse dado el ‘sí quiero’ en una espectacular boda que reunió hasta 400 invitados, y que contó con la presencia de la mismísima reina Sofía. En enero de 2023, llegaba al mundo Sofía, la segunda hija de la pareja. Y en julio del año pasado conocíamos que Palazuelo estaba esperando su tercer hijo, un embarazo que ella misma reconocía que había llevado con «mucha serenidad y sin complicaciones».

Sofia Palazuelo y Fernandi Fitz-James en Madrid.

Del mismo modo, Sofía y Fernando habrían pasado buena parte del verano en Sotogrande, donde han podido disfrutar de una de sus grandes pasiones: la navegación. Entre tranquilos paseos, y largas jornadas de playa, la pareja pudo desconectar por completo antes de la llegada de su tercer hijo, lo que supone la incorporación de un nuevo heredero a la línea sucesoria de la Casa de Alba.

De esta forma, se refuerza también el futuro de una de las sagas nobiliarias más importantes de España. Y es que recientemente el hijo pequeño del duque de Alba, Carlos Fitz-James, también se convertía en padre junto a su mujer, Belén Corsini.

Este tercer retoño se criará en el Palacio de Liria, en Madrid, un enclave histórico que ha sido escenario de muchas celebraciones familiares y que simboliza el legado de la Casa de Alba. «Mucha ilusión porque además vayamos a coincidir, así que muy bien», aseguraba Palazuelo. Y es que los pequeños han traído mucha vida y alegría a su hogar, lo que se contrapone al delicado momento que está atravesando Fernando Martínez de Irujo.

El marqués de San Vicente del Barco y hermano del duque de Alba anunciaba hace poco que se encontraba en fase de recuperación de un cáncer, habiendo iniciado un tratamiento de radioterapia con pronóstico muy favorable. Una época mala que afortunadamente ya ha dejado atrás, y durante la que asegura sentirse «muy agradecido» por el apoyo recibido durante todo el proceso. Lo que se suma también a la inminente boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan el próximo 4 de octubre, que se celebrará en la finca familiar de Las Arroyuelas.

De esta forma, la Casa de Alba mantiene su legado que perdura en el tiempo gracias a las nuevas generaciones. Y es que el nacimiento del pequeño Fernando, además de ampliar la familia, también refuerza la proyección que tienen los duques de Huéscar.