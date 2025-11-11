Leire Díez confiesa que buscaba las grabaciones del espionaje al suegro de Sánchez: «No sabemos dónde están»

«Espiaron al presidente y el material no sabemos dónde está». Esta confesión de la ex militante y fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset revela que ambos buscaban grabaciones sobre Pedro Sánchez. Las palabras quedan registradas en un audio de más de tres horas de duración que recoge una reunión con el empresario Luis del Rivero y el fiscal Ignacio Stampa.

Durante el encuentro, Díez y Dolset expusieron su inquietud sobre un presunto espionaje al jefe del Ejecutivo. Ambos recopilaron información en pendrives que posteriormente llegó a los juzgados.

«Hay estos diez audios donde cuentan las siete operaciones que están hechas y que están haciendo falsificando cuentas, inventándose noticias. Bueno, toda la retahíla completa con los audios de soporte. Y digo que aquí hay algunos muy importantes, porque entre otras cosas están espiando al presidente del Gobierno y le llenan de micrófonos los negocios de su mujer», explica uno de los interlocutores.

Y prosigue explicando: «Pedro Sánchez, desde el día que se convierte en secretario general, le llenan su casa y la sauna de micrófonos hasta arriba, documentación que no sabemos dónde está, pero bueno, Operación Cataluña completa. En todas ellas, en todas, Villarejo se va a pedir autorización para hacerlas y la pide en tres sitios y a tres personas, siempre con Francisco Martínez, Eugenio Pino o Cospedal».

«Esto se limpia, caiga quien caiga»

Javier Pérez Dolset también trasladó a Stampa y a Del Rivero que ahora la lucha era que se hiciera justicia.

«Yo por eso ayudo a Leire en todo lo que puedo, le digo oye Leire, es que esta situación hay que revertirla con Luis, contigo, conmigo y con todos los demás, porque esto no puede ser, a esto hay que darle la vuelta caiga quien caiga, y afortunadamente, lo que ha dicho el presidente es: ‘Oye, esto se limpia, caiga quien caiga’».

«Soy la persona del PSOE»

Leire Díez, en su reunión con el fiscal Ignacio Stampa y el empresario Luis del Rivero, se presentó como «mano derecha» del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como «la persona que había puesto el PSOE». «Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto», manifestó Leire Díez.

El fiscal le preguntó si ella era «la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido», a lo que Díez contestó afirmativamente: «Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado».

Luis del Rivero deslizó la posibilidad de que Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez replicó que no iba a participar. «Ah, no, no. Yo traslado luego, luego tengo reunión con él», abundó ella.

Investigación judicial

Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de instrucción número 9 de Madrid, investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.