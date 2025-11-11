El Black Friday empieza en 3 días en Decathlon y estas son las 10 cosas que voy a comprar

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y Decathlon se prepara para uno de los momentos más esperados del año por los amantes del deporte y las buenas ofertas. En solo tres días comenzará oficialmente su campaña de descuentos, con rebajas que alcanzarán hasta el 40% en una amplia selección de productos. Desde bicicletas y relojes inteligentes hasta cintas de correr, accesorios para entrenar en casa, ropa técnica o calzado deportivo, la cadena francesa promete poner a disposición de sus clientes auténticos chollos para equiparse sin gastar de más.

Entre los artículos que más interés despiertan para esta edición, destacan los relojes inteligentes deportivos, imprescindibles para quienes quieren llevar un control de su actividad física. El Fit100 M GPS, con un precio habitual de 69,99€, ofrece todo lo necesario para monitorizar ritmo, distancia y pulsaciones, sin complicaciones ni precios excesivos. También sobresale el reloj multideporte con sensor de cardio, que ronda los 49,99€ y está orientado a quienes practican distintas disciplinas y buscan una herramienta fiable para sus entrenamientos. Ambos modelos son apuestas seguras tanto para deportistas habituales como para quienes empiezan a cuidarse más.

El ciclismo, una de las categorías estrella de Decathlon, volverá a tener un papel protagonista. Las bicicletas Rockrider y Triban, tanto de montaña como de carretera, son de los productos más buscados durante el Black Friday. Modelos como la Rockrider ST 120 27,5″, con cuadro de aluminio y monoplato, suelen situarse en torno a los 339,99 euros, mientras que las bicis de carretera con frenos de disco, más orientadas a la velocidad y largas distancias, pueden encontrarse a partir de 500 euros. Hablamos de bicicletas de excelente relación calidad-precio que si son rebajadas por el Black Friday se convierten en una compra muy tentadora.

Otro de los grandes reclamos será el apartado de entrenamiento en casa, donde Decathlon acostumbra a ofrecer importantes descuentos en máquinas de fitness. La cinta de correr Compact Run 100, que alcanza los 14 km/h y se puede plegar fácilmente, tiene un precio de 599,99 euros, mientras que la Run 500, más avanzada y con mejor amortiguación, ronda los 649,99€. También puede haber descuentos importantes en mancuernas, bandas elásticas, etc. Con la llegada del frío y los días más cortos, estos equipos se han convertido en una opción muy popular para entrenanar en casa.

El Black Friday llega a Decathlon

En el terreno de la ropa deportiva, también habrá motivos para renovar el armario. Las chaquetas cortaviento e impermeables de running para hombre y mujer, con precios que oscilan entre 19,99 y 99,99 euros, son una apuesta segura para quienes siguen entrenando al aire libre en los meses fríos. A ellas se suman las camisetas transpirables de running, que se pueden encontrar desde 6,99€, y las camisetas de fitness Sportee, disponibles a partir de 5 euros e ideales para entrenamientos en gimnasio o sesiones de cardio en casa.

Una de las grandes ventajas del Black Friday de Decathlon es que no se limita a un solo día. Como en años anteriores, la marca ampliará su periodo de descuentos durante toda la Black Week, lo que permitirá aprovechar las rebajas con más calma y sin las prisas del 29 de noviembre. Además, ofrecerá un plazo de devolución ampliado hasta el 31 de enero, una medida que muchos agradecen, especialmente los que aprovechan la ocasión para adelantar sus compras navideñas. También conviene tener en cuenta que algunos artículos voluminosos, como bicicletas o cintas de correr, incluyen opciones de envío a domicilio y montaje, lo que facilita la compra incluso de los productos más grandes.

Además, no pueden olvidarse del apartado del calzado deportivo, tanto para running como para senderismo, una categoría que suele ofrecer muy buenas ofertas durante el Black Friday de Decathlon. Por un lado, las zapatillas de running como las Kalenji Run 100 (desde unos 12,99€) o las más avanzadas como las Kiprun KD900X (alrededor de 129,99 euros) permiten cubrir diferentes niveles de exigencia. Por otro lado, para los amantes del monte y las excursiones, la sección de trekking cuenta con modelos como las Quechua NH100 Mid WP (por unos 17,99 €) o las Quechua MH100 Impermeables (en torno a 49,99€). Tratándose de un Black Friday en Decathlon, aprovechar ofertas en calzado técnico se convierte en una jugada inteligente.