Djokovic destripa a Sinner por su positivo en dopaje: «Le perseguirá siempre…»

Novak Djokovic, la gran ausencia de las ATP Finals, ha aprovechado esta semana de descanso para conceder una entrevista al famoso periodista Piers Morgan y en ésta ha vertido una de las opiniones más duras sobre el positivo en dopaje de su compañero de profesión Jannik Sinner. El tenista con más Grand Slams de la historia destripó al italiano, que fue inhabilitado por consumir una sustancia prohibida durante Indian Wells 2024.

«Esa nube lo seguirá como la nube del Covid me seguirá a mí», afirmó Djokovic durante la charla, asegurando que piensa que Sinner se dopó «a propósito». «Pero la forma en que se manejó todo el caso está llena de señales de alarma», añadió el serbio, que recordó cuando se negó a vacunarse del coronavirus en su día, lo cual le impidió jugar el Open de Australia.

«La falta de transparencia, la inconsistencia, la conveniencia de que su sanción ocurriese en medio de los Grand Slams para que no se perdiese ninguno… Es muy, muy raro. De verdad que no me gustó cómo lo gestionaron», comentó Djokovic en la mencionada entrevista con Piers Morgan, en la que no dudó en responsabilizar a Sinner de lo ocurrido.

«Es responsable, porque así son las reglas. Cuando ves a alguien en un caso similar siendo sancionado varios años, y a él le sancionan tres meses, no es correcto», dijo Djokovic. El serbio se ha cruzado con Sinner en numerosas ocasiones, la última en la semifinal de Wimbledon en la que venció el italiano para meterse en una final donde acabó levantando el título tras superar a Carlos Alcaraz, actual número 1 del ranking ATP.

«That cloud will follow him as the cloud of Covid will follow me.»@DjokerNole discusses Jannik Sinner’s doping ban: ‘I think that he didn’t do it on purpose. But the way the whole case was handled is so many red flags.” Watch more 👇 📺 https://t.co/gCAjSqkDwA@piersmorgan pic.twitter.com/NCr1ifMzBW — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 11, 2025

Djokovic, durísimo con Sinner

Bien es cierto que son muchas las voces del mundo del tenis que han criticado negativamente a Sinner por su positivo en dopaje, aunque hasta este martes no se había escuchado una tan dura como la de Djokovic que además venga de un personaje tan reconocido en el mundo del deporte como es el mejor tenista de la historia por palmarés. Desde luego que al italiano le perseguirá este peliagudo asunto de por vida.