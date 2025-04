Sinner pensó «dejar el tenis» tras su sanción por dopaje: «Los jugadores me miraban diferente»

El circuito tenístico sigue su curso, se encuentra ahora detenido en Madrid y a pocos días de desembocar en Roma para el último Masters 1.000 antes de Roland Garros. Desde la barrera lo ve todo un Jannik Sinner que apura sus días de sanción por dopaje en Clostebol. Tres meses apartado de las pistas que acaban a partir del próximo lunes, cuando la pelota comience a botar en la capital italiana.

Durante este tiempo se sucedieron reflexiones de otros tenistas que señalaban al trato de favor por tratarse del número uno del mundo. «Hay un consenso o mayoría de jugadores con los que he hablado en el vestuario, que no están felices con la manera en la que se ha manejado este proceso. La mayoría de jugadores no siente que se haya sido justo, sienten que hay favoritismo», dijo Djokovic.

Sinner ha guardado silencio durante todo este tiempo, hasta ahora que su regreso a las pistas está a la vuelta de la esquina. «Recuerdo que antes del Abierto de Australia de este año, estaba muy descontento. No me sentía cómodo ni en el vestuario ni en el restaurante; los jugadores me miraban diferente y eso no me gustaba nada, pensé en dejarlo todo», ha señalado el italiano en una entrevista en la RAI.

«Pensaba que vivir el tenis de esa manera era muy complicado. Siempre he sido de los que se toman el tenis a la ligera, así que pensé en tomarme un descanso después de Australia. Mi suerte fue la gente que me rodeó, que me ayudó mucho y creyó en mí», añadió el italiano, que dejó claro que recibió el mismo tratamiento que cualquier tenista.

«Cada uno es libre de juzgar y de decir lo que quiera, pero para mí es importante saber qué pasó y por lo que pasé. Fue muy difícil. Vivimos en un mundo donde cada uno puede decir lo que quiera. Todos, cuando dan positivo, siguen los mismos protocolos. No hay tratamientos diferentes. Aunque en mi caso recibí algunas críticas, no me trataron de forma diferente. Tuve que presentar muchas apelaciones y me controlaron quizás incluso más que a los demás. La AMA revisó todo de nuevo», sentenció.

Sinner sigue siendo el número uno del mundo

Dejó la competición en la cima del tenis y ahí lo retomará porque su ausencia no ha sido obstáculo para ello. Además de su ventaja, la actuación de sus inmediatos perseguidores ha contribuido a ello. Alexander Zverev y Carlos Alcaraz, segundo y tercero del ranking, no han logrado las actuaciones deseadas durante los dos meses que el italiano lleva fuera del circuito.

El alemán, que jugó la gira suramericana de tierra batida, sólo pudo alcanzar los cuartos en Buenos Aires y Río de Janeiro, y los octavos en Acapulco. Y en los Masters 1.000 de Estados Unidos, cayó en la primera ronda en Indian Wells, frente a Griekspoor y en octavos de Miami por Arthur Fils en octavos. En Madrid se dio de bruces en octavos de final.

Tampoco cumplió con las expectativas un Alcaraz que declinó cruzar el charco y se mantuvo en circuitos de pista dura, precisamente para preparar de la mejor manera los torneos de Indian Wells y Miami. Se coronó en Montecarlo, perdió la final en Barcelona y no pudo vestirse de corto en Madrid.