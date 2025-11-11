Real Mallorca y Fibwi Palma se divierten en Son Moix

Real Mallorca y Fibwi Palma se divirtieron en Son Moix en el duelo en el que ambos se midieron primero a fútbol-sala y luego a baloncesto. En la primera disciplina ganaron los futbolistas por 6-0, pero luego los jugadores de baloncesto se tomaron la revancha y se impusieron bajo los aros por un contundente 48-22. Hubo muy buen ambiente en el pabellón, en una jornada festiva aprovechando que esta semana no hay Liga en Primera División.

«El gegant de Son Moix», era el lema del doble partido disputado en el pabellón, con entrada gratuita. Inicialmente se disputó el choque de fútbol-sala, y la noticia fue que Dani Rodríguez volvió a alinearse con el Mallorca, aunque fuera en un encuentro tan especial, y no sólo eso, sino que fue además el autor del primer gol. Antonio Sánchez, en dos ocasiones, Pablo Torre en otras dos y Javi Llabrés en una marcaron los otros cinco tantos, mientras que Pablo Cano, entrenador del Fibwi, acabó como portero-jugador.

No tuvieron opción los jugadores de baloncesto como no la tuvieron después los futbolistas, a pesar de que Arrasate alineó los más altos, con David López como la atalaya. Sin embargo el dominio del Fibwi fue aplastante aunque, eso sí, el portugués Samú Costa se sacó de la manga dos triples para cerrar el encuentro con el 48-22.

La foto final con los jugadores de ambos equipos, así como los miembros de los equipos técnicos y los auxiliares, sirvió para inmortalizar un duelo de lo más peculiar que también disfrutaron los espectadores congregados en el pabellón.