Resultado 11 del 11 de la ONCE: qué número ha salido ganador y cuál es el premio

El esperado Sorteo 11 del 11 de la ONCE ya se ha celebrado y como era de esperar, ha repartido suerte en grandes cantidades. Como cada año, miles de personas aguardaban con ilusión el momento de conocer si su cupón resultaba premiado en una de las citas más especiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Con un premio principal de once millones de euros, este sorteo extraordinario se celebra cada 11 de noviembre y vuelve a llenar de emoción la noche con sus millones en juego.

El sorteo, emitido en directo a las 21:25 horas, ha vuelto a ser seguido por televisión y a través de la web oficial de JuegosONCE, donde ya se puede comprobar si un cupón está entre los premiados. El 11/11 se ha convertido en un clásico del calendario de loterías, no solo por sus cuantías, sino también porque cada participación contribuye a la labor social que la ONCE desarrolla durante todo el año. A continuación te contamos cuál ha sido el número ganador de este 2025 y todos los premios que se han repartido en el sorteo extraordinario de la ONCE celebrado hoy martes 11 de noviembre.

Número ganador del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025

El número premiado con 11.000.000 € en el Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025 ha sido:

16204 / Serie 59

En el caso de que tu cupón coincida con estas cinco cifras y la serie del número principal, enhorabuena: eres uno de los grandes afortunados de este 11 de noviembre. Pero lo cierto es que además, de esos 11 millones hay otros premios como estos números premiados con un millón de euros y que han sido:

81237 / serie 20

84305/ serie 103

90998 / serie 047

24760 / serie 120

85184/ serie 50

69020/ serie 56

03667 / serie 109

74453 / serie 10

43952 / serie 93

89182 / serie 44

21925 / serie 120

Todos los premios del Sorteo 11 del 11 de la ONCE 2025

En esta edición de 2025, la ONCE ha mantenido la estructura habitual de premios, repartiendo más de 1,2 millones de ellos entre principales, adicionales y reintegros. Estos son todos los importes:

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie del número principal.

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de los números adicionales.

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras del número principal.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra (reintegro).

En total, la ONCE reparte más de 40 millones de euros en premios durante el sorteo extraordinario que se acaba de celebrar, uno de los más generosos del año junto a los del Día del Padre y la Madre.

Cómo comprobar si tu cupón tiene premio

Para saber si tu cupón del 11 del 11 de la ONCE ha resultado premiado, puedes introducir tu número en el buscador de resultados disponible en la web oficial de JuegosONCE.es, o bien acudir al punto de venta donde lo adquiriste. Los cupones comprados por Internet reciben de forma automática la notificación del resultado y, en caso de premio, el ingreso se realiza directamente en la cuenta virtual del usuario.

Si el cupón fue adquirido en un quiosco o a un vendedor autorizado, el cobro puede gestionarse en cualquier punto de venta de la ONCE o en las delegaciones provinciales, siempre presentando el cupón original en buen estado. No olvides además que los premios que superan 40.000 € (tal y como es el caso de muchos de los premios que hoy se han repartido) están sujetos a una retención del 20 % sobre la parte que exceda de esa cantidad, según la normativa vigente. Hacienda se lleva ese porcentaje y no tienes que hacer nada porque la retención se aplica de forma automática antes de ingresarte a ti el dinero.

¿Qué tiene de especial el sorteo 11/11 de la ONCE?

Este sorteo se ha consolidado desde el año 2011 cuando se celebró su primera edición, como uno de los más esperados del año, no sólo por la magnitud de sus premios, sino también por su carácter simbólico: el 11 del 11 a las 21:25 h. Cada participación cuesta 6 €, y con ella se opta a premios que pueden cambiar la vida de una persona. Además, parte de la recaudación se destina a financiar proyectos sociales y laborales para personas con discapacidad visual, reforzando el compromiso solidario que distingue a la ONCE desde hace décadas.

El sorteo se ha podido seguir en directo a través de La 1 de TVE y de la página oficial de JuegosONCE, donde también están disponibles los vídeos y listados completos con todas las combinaciones premiadas.

Dónde cobrar tu premio

Si eres uno de los afortunados, puedes cobrar tu premio según la forma en que hayas adquirido el cupón:

Por Internet: como ya hemos comentado, el importe se abona automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE y puedes transferirlo sin comisiones a tu cuenta bancaria.

como ya hemos comentado, el importe se abona automáticamente en tu cuenta virtual de JuegosONCE y puedes transferirlo sin comisiones a tu cuenta bancaria. En punto de venta: los premios de menor cuantía pueden cobrarse directamente en cualquier establecimiento autorizado. Para cantidades más altas, deberás acudir a una delegación de la ONCE.

Recuerda conservar siempre el cupón en buen estado, ya que los deteriorados o rotos no se consideran válidos.