Leire Díez carga contra el director de OKDIARIO: «Que Inda no esté en la cárcel es un misterio de la naturaleza»

La ex militante socialista Leire Díez arremetió con dureza contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en una conversación ahora revelada tras incorporarse al sumario por el que se la investiga. «Yo, que Inda no esté en la cárcel es un misterio de la naturaleza», ha manifestado Díez en un audio aportado por un fiscal a la causa que instruye un juez de Plaza Castilla. La afirmación se ha producido en el contexto de una reunión en la que también participaba el empresario Javier Pérez Dolset.

El encuentro, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2025, refleja la tensión existente en el PSOE por tratar de controlar los medios. Díez, que se presentaba como «mano derecha de Santos Cerdán, comparaba la situación de Inda con la del famoso delincuente Eleuterio Sánchez el Lute. Ese delincuente fue célebre tras ser condenado por atraco y asesinato y luego fugarse varias veces. «Es como el Lute cantando en un karaoke a las doce de la noche. Es que es acojonante», ha señalado la ex militante socialista que ahora dice ser periodista de investigación y fue entrevistada por OKDIARIO en junio.

Este diálogo se produjo tras tres horas de conversación que grabó un fiscal anticorrupción y que ha aportado al juzgado. Justo después de esas afirmaciones, uno de los participantes en el encuentro se va al baño y se despiden con promesa de verse en el futuro, un compromiso que nunca se cumpliría.

Las manifestaciones de Díez se produjeron después de que Pérez Dolset comentara su desagrado por una entrevista concedida por el fiscal Luis Navajas en Onda Cero. «Hay cosas que me hacen vomitar. Que vomito», expresa el empresario con vehemencia. Ante estos comentarios, Díez responde con ironía: «Pues este tiene que estar sin bilis».

El fiscal presente en la reunión menciona entonces que «hay alguien de OKDIARIO que tres días le hace [una entrevista] en vídeo» a Navajas, lo que ha desencadenado la acerba crítica de Leire Díez contra Eduardo Inda. La ex militante socialista ha calificado la situación general de «complicada» y pasan a criticar a otro medio de comunicación.

La hoy conocida como fontanera del PSOE mantuvo así una reunión con un fiscal crítico con la Fiscalía General y con la entonces líder Dolores Delgado. Leire Díez en la que se presentó como «la persona que ha puesto el PSOE» para investigar presuntas «irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en las acciones de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción». Esta sesión fue calificada por ella misma de «estrictamente confidencial».

Durante ese encuentro, cuando el fiscal le preguntó si era «la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido», Díez respondió afirmativamente, pero con una precisión reveladora: «Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado». La ex militante ha añadido: «Yo traslado luego, luego tengo reunión con él».

Pérez Dolset ha afirmado en esa misma reunión que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, «el presidente ya dijo que se limpie todo», «sin límite». El empresario ha precisado: «Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera».

Tanto Díez como Pérez Dolset han asegurado al fiscal que el presidente Sánchez, el ministro Félix Bolaños y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro. «Lo sabrán», ha garantizado la ex militante, quien ha añadido que no se quedaba «con nada». «¿Para qué quiero reunirme contigo y saber todas estas historias si no me sirven para nada?», se ha preguntado.

Investigación judicial

El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, investiga actualmente presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con las maniobras de Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Según la investigación, los tres habrían intentado obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.

El fiscal ha entregado el audio de la reunión del 7 de mayo al magistrado Zamarriego como parte de la instrucción del caso. En esa conversación, Pérez Dolset también ha acusado al que era magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de hacer «barbaridades», afirmando que «no va a tener un retiro tranquilo».