José Grinda, el fiscal anticorrupción que denunció un intento de chantaje en el que se señaló a la ex militante del PSOE Leire Díez, informó al periodista Pere Rusiñol que su jefe (Alejandro Luzón) se había cabreado por lo ocurrido y que «lo había mandado a la Fiscalía General del Estado». Así se desprende de los audios a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que han sido aportados al juez que investiga a Leire Diez.

El pasado 27 de febrero, José Grinda se reunió con Pere Rusiñol en una cafetería del centro de Madrid en la que el periodista le dio un documento en el que le ofrecían una oferta de traslado y ascenso y neutralizar una demanda en su contra a cambio de información comprometida sobre Alejandro Luzón y de lograr el archivo de varias causas. Grinda aseguró que Rusiñol le dijo que esa oferta estaba avalada por «las más altas instituciones o personas del Estado», dando el nombre de «Leire».

Días más tarde de esa reunión, el 7 de marzo de 2025, José Grinda contactó con Pere Rusiñol para responderle al siguiente mensaje: «Yo no tengo opinión porque desconozco todo. Supuestamente, llamaste a una persona pidiendo algo. Si no es así, pues es absurdo porque es todo una fabulación».

«A ver, Pere, que no es así, que te lo expliqué. Que yo lo único que hice es hablar con estas dos personas, entre otras el fiscal general del Estado, para comparecer en la comisión de la Operación Cataluña. Ellos lo han puesto como un favor; entonces es muy grave. Sobre todo el ofrecimiento, es muy grave. Esto es bastante serio», le respondió José Grinda.

«Que sí, que escuché tu versión y te creo. Pero la versión del que tú llamaste creo que es otra», le contestó Rusiñol, a lo que Grinda respondió: «Pero qué barbaridad. Los que te dicen que al FGE y a Zapatero y más gente me limité a decirles que quería comparecer en la comisión del Congreso… Pere, salte de esto». «Sí, yo no estoy en esto, ya te lo dije», zanjó el periodista.

José Grinda fue a Barcelona

El 7 de abril de 2025, José Grinda se puso de nuevo en contacto con Pere Rusiñol para informarle que iba a estar en Barcelona: «Bueno, a ver, voy el miércoles, pasado mañana estoy en Barcelona. A ver, iba a intentar… bueno, voy a intentar quedar con Sandro, pero me gustaría quedar antes contigo. Es más que probable que te llamen desde la Fiscalía -no sé qué fiscalía será-, pero más que probable que te llamen para ver las circunstancias del papel que tú no leíste, pero que yo sí, y entonces… A ver, mi jefe está tremendamente cabreado; bueno, se cabreó muchísimo. De hecho, mandó una nota a la Fiscalía General. Así que a ver si nos vemos. Un abrazo».

Pere Rusiñol contestó con emoticonos de aprobación y dijo: «Tú me dices margen». «Bueno, estoy organizando una cena, a ver, y si no, pues el día siguiente, el 10, a ver si nos podemos ver, aunque sea un aperitivillo, o incluso un café. Venga, un abrazo», expuso.

«No hay nada contra ti»

José Grinda volvió a contactar con Pere Rusiñol para mandarle otro audio tranquilizándole sobre que no le iba a pasar nada a nivel judicial: «Bueno, obviamente no te tienes que preocupar si te llama la Fiscalía, que no hay nada contra ti, obvio», a lo que el periodista contestó: «Claro».

Rusiñol ha acabado investigado por un presunto delito de cohecho en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que dirige el juez Arturo Zamarriego. El instructor también investiga a Leire Díez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.