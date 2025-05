Leire Díez, fontanera del PSOE, ha desvelado en un chat de militantes del Partido Socialista que Juanfran Serrano, mano derecha del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, contactó con ella en pleno escándalo por la filtración de sus audios contra la UCO. «Me han dicho que me llamarán», expresa Díez en una plataforma con afines de su formación, en el que ha reconocido que se encuentra inmersa en una «investigación» y que «la verdad es una y saldrá».

El chat en el que se ha pronunciado Díez está formado por militantes y cargos del PSOE de Cantabria y en él, la fontanera de Ferraz comparte el siguiente mensaje. «Buenos días. Como podréis comprender llevo una semana complicada y es por eso que no he puesto nada por aquí. Sólo quiero decir tres cosas al menos hasta que se resuelva el expediente, y por lo tanto permitidme la prudencia».

Ex teniente de alcalde del municipio de Vega de Pas, Díez habla ante compañeros de partido de la comunidad en la que inició su carrera política. «Como ya ha empezado a salir desde ayer y seguirá saliendo información, las cloacas mediáticas son mucho más profundas de lo que parecen. Pero la verdad es solo una y saldrá. De hecho, ya está saliendo», ha añadido a continuación.

En el mensaje, al que primero tuvo acceso el diario El País, Leire Díez señala que le llamó Juanfran Serrano, diputado muy cercano a Santos Cerdán, para decirle «lo del expediente informativo». «Me han dicho que me llamarán. He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación», prosigue.

Así relata cómo se enteró del caso abierto por el PSOE a consecuencia de los audios como en los que habla con el empresario Alejandro Hamlyn, imputado por un presunto fraude de 154 millones de euros y al que ofrece un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tal y como se ha revelado en los últimos días.

En los audios se puede comprobar como Díez busca un pacto para obtener información comprometedora del teniente general de la UCO, Antonio Balas, y del fiscal anticorrupción José Grinda. Además, OKDIARIO ha desvelado que la fontanera de Ferraz también trató de convencer a un confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de mentir para perjudicar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que ofreció «abogados gratis» a varios empresarios imputados a cambio de datos contra la propia UCO.

Leire Díez, «aliviada y tranquila»

Díez, en el chat de militantes del PSOE de Cantabria, asegura que pondrá toda la información «a disposición para su análisis» y se muestra «aliviada de compartirla». Asimismo, busca mostrar calma. «Lo único con lo que duermo todos los días es con mi conciencia y procuro que esté tranquila. Hasta ahora lo he conseguido y voy a seguir así», añade.

«En cuanto a comentarios como algunos de este grupo y otros, de verdad, me la traen al pairo. La verdad, repito, es una. Y prevalecerá», completa Leire Díez, que ejerció varios cargos de responsabilidad en empresas públicas, caso de Enusa y Correos, entre 2018 y 2024.