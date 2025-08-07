500 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid: así es el piso en el que vive Victoria Federica

A sus 24 años, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha conseguido hacerse un hueco propio en el mundo mediático, al margen de las responsabilidades institucionales de la Corona. Su presencia en redes sociales, su participación en eventos de moda y su particular estilo la han convertido en un rostro habitual de la crónica social. Sin embargo, hay aspectos de su vida que siguen rodeados de cierto misterio, como el lugar en el que vive.

Si te preguntas dónde vive o cómo es el piso de Victoria Federica, se sabe que se ubica en pleno centro de la capital y que además tiene 500 metros cuadrados, distribuidos con amplitud, luz y una estética que combina tradición y modernidad. Aunque es reservada con su vida privada, pequeños detalles compartidos en redes y testimonios de su entorno nos permiten hacernos una idea bastante clara del que, hoy por hoy, es uno de los pisos más comentados del panorama social madrileño. Y lejos de ser un simple lugar de descanso, este piso se ha convertido en su refugio, su centro de operaciones y, en muchos sentidos, un reflejo de quién es. Con una decoración pensada al milímetro, grandes espacios abiertos y una terraza donde se mezclan confidencias y risas, la vivienda de Victoria Federica es una de las más espectaculares, que a continuación vamos a conocer un poco mejor.

Así es el piso de Victoria Federica en Madrid

El piso donde vive Victoria Federica se encuentra en una de las zonas más codiciadas de la capital, conocida por su elegancia, tranquilidad y cercanía a los puntos neurálgicos de Madrid. A pesar de que no se ha confirmado la dirección exacta por motivos de privacidad, distintas fuentes apuntan a un barrio exclusivo en el centro de Madrid, formado por edificios señoriales y servicios de lujo a pocos pasos.

La vivienda, de unos 500 metros cuadrados, destaca por sus techos altos, suelos de madera noble y grandes ventanales que llenan de luz natural las estancias. Desde fuera, pasa desapercibida; desde dentro, todo habla de amplitud, sofisticación y comodidad. El diseño del espacio responde a una armonía muy cuidada entre lo clásico y lo contemporáneo.

Estilo sobrio, cálido y con mucho carácter

No se tienen imágenes al detalle del piso de Victoria Federica, pero quienes lo han visitado o saben dónde está hablan de un interior que sorprende por su equilibrio. A pesar de su tamaño, no da la sensación de frialdad ni de ostentación, sino de hogar acogedor y cálido. Por una imagen que dio a conocer el portal Idealista cuando por lo visto lo alquiló en 2021, con quién por aquel entonces era su pareja el DJ Jorge Bárcenas, sabemos que predominan los tonos neutros, como beige, blanco roto y grises suaves, combinados con toques más personales: cojines de colores, alfombras con texturas agradables y detalles florales que aportan frescura. Las paredes, decoradas con fotografías en blanco y negro y alguna obra de arte contemporáneo, invitan a la calma y a la contemplación.

El mobiliario, seleccionado con gusto, mezcla piezas modernas con otras más clásicas. No faltan los sofás mullidos, las estanterías llenas de libros de arte y moda, ni los objetos decorativos que denotan viajes, intereses y momentos especiales.

Zonas amplias y funcionales

Dentro del piso hay varias estancias que llaman especialmente la atención. Una de ellas es el salón principal, un espacio amplio y polivalente donde Victoria Federica recibe a amigos y familiares. Con grandes ventanales y una iluminación acogedora, es el lugar ideal para reuniones informales, cenas o simplemente para desconectar. También destaca una cocina de grandes dimensiones, con isla central, electrodomésticos de alta gama y detalles que la convierten en el centro neurálgico de la vivienda.

Además, hay una zona de lectura con butacas cómodas y luz tenue, perfecta para momentos de relax, y un vestidor que no podía faltar en casa de alguien tan vinculada a la moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

La terraza, su rincón favorito

Uno de los rincones más especiales del piso es, sin duda, la terraza. Aunque no es enorme, está perfectamente aprovechada. Con muebles de exterior en tonos claros, plantas naturales y una atmósfera muy cuidada, se ha convertido en su refugio particular. Es también uno de los lugares que más aparece, aunque sea de forma sutil, en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

Aunque nació bajo el foco público, Victoria Federica ha optado por construir una trayectoria propia, alejada del protocolo y más cercana al estilo de vida de una generación que busca expresarse de forma particular en las redes sociales. Su piso en Madrid es un símbolo de esa elección: amplio, elegante y lleno de personalidad, pero también práctico, acogedor y joven.