Alerta total por la tormenta solar severa que llega a la Tierra a partir de este día: qué va a pasar y cómo nos afectará

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió este sábado 31 de mayo una alerta de tormenta solar severa que afectará a la Tierra los días 1 y 2 de junio. Entre los principales efectos que conlleva este evento, la tormenta podría generar la aparición de auroras zonas muy alejadas de los polos.

Las llamaradas comienzan cuando el campo magnético solar, que es extremadamente dinámico y complejo, se vuelve inestable. Estas inestabilidades suelen concentrarse en regiones activas del Sol conocidas como manchas solares, que son áreas más frías y oscuras donde el magnetismo solar es especialmente fuerte.

Con el tiempo, las líneas del campo magnético en estas zonas pueden enredarse y acumular una gran cantidad de energía. Cuando esta energía se libera de manera repentina, se producen dos tipos de fenómenos: las erupciones solares (o llamaradas) y las eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés).

Este tipo de eventos se han vuelto más frecuentes en los últimos meses debido a que el Sol se encuentra en la época de máxima actividad de su ciclo de 11 años.

¿Cómo nos afecta la tormenta solar?

Los principales efectos que esta tormenta solar severa puede tener son: