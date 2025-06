Jorge Rey confirma un inesperado cambio de tiempo: lluvias intensas y tormentas a partir de este día

Llegan lluvias intensas y tormentas a partir de este día, Jorge Rey confirma un inesperado cambio de tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia significativa. Tendremos que empezar a ver lo que está por llegar ante una recta final de una primavera que ya apunta maneras y que puede ser histórica en estos días que tenemos por delante.

El mes de mayo nos ha dado más de una sorpresa y lo que parece que vamos a tener en estas próximas jornadas es un cambio que, sin duda alguna, podría acabar siendo la que nos acompañe en estos días que no esperaríamos. Es momento de ver qué es lo que puede pasar con unas altas temperaturas que pueden acabar dando lo que se convertirá en una dura realidad en estas próximas jornadas que quizás hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. El experto en el tiempo, Jorge Rey, no duda en darnos algunos detalles en los que debemos empezar a ver llegar algunos cambios. Las Cabañuelas parece que no fallan y traen malas noticias.

Confirma Jorge Rey un inesperado cambio de tiempo

Nos espera un inesperado cambio de tiempo que puede acabar siendo lo que marque unos días en los que todo es posible. De la mano de una serie de cambios que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Este cambio de tiempo en el que todo puede acabar siendo posible, de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán en estos días. Es destacable empezar a ver llegar una situación del todo inesperada en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Hemos visto llegar unas lluvias abundantes que, sin duda alguna, debemos empezar a ver encajar en una serie de elementos que se convertirán en una novedad. Tenemos que visualizar un inesperado cambio que puede acabar siendo el que mejor se adapte a un ciclo que parecerá que cambiará por completo.

Mayo ha sido un mes lluvioso, pero lo que nos está esperando puede llegar a ser mucho peor. Es tiempo de grandes cambios que hasta el momento no esperaríamos que fuera una realidad. Jorge Rey nos aclara qué es lo que nos está esperando.

Lluvias intensas y tormentas a partir de este día

Este fin de semana ya hemos empezado a ver unas lluvias que van ganando terreno. El país se ha dividido entre las zonas en las que la inestabilidad ha acabado siendo una realidad. Sin duda alguna, tenemos que empezar a ver llegar un cambio que será el que nos acompañe en estos días.

A partir de la próxima semana vamos a tener que sacar el paraguas con esta llegada de un cambio que puede convertirse en una realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. La previsión de las Cabañuelas, coincide directamente con la de la AEMET.

Estos expertos advierten de que: «Temperaturas en descenso casi generalizado, notable en el norte y sudoeste peninsulares. Precipitaciones y/o tormentas localmente fuertes en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Ibérica y nordeste de la Meseta». Las alertas estarán activadas y darán paso a un importante cambio.

Esta previsión del tiempo pone los pelos de punta: «En la Península se prevé un cambio de tendencia claro, con la entrada de una vaguada atlántica que desplazará la masa de aire cálido hacia el Mediterráneo y dejará precipitaciones en la mitad norte peninsular. En Galicia, Cantábrico y alto Ebro se esperan cielos nubosos o cubiertos, en el sudoeste nubes bajas matinales, en el resto nubes medias y altas y, a partir de mediodía, nubes de evolución en el interior. Así, desde primeras horas y extendiéndose hacia el sur, son probables precipitaciones y tormentas en el extremo norte, meseta Norte y extensas zonas aledañas. Se esperan localmente fuertes en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Ibérica y nordeste de la Meseta. Con un margen de incertidumbre, podrían afectar a otras zonas, incluso en forma de tormentas secas con rachas muy fuertes. En Baleares, predominio de nubes altas. En Canarias se prevén intervalos nubosos, de bajas en los nortes, de medias y altas en general, sin descartar algún chubasco aislado en las islas montañosas».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, extremo sudoeste y Alborán. Posible calima en la Península, Alborán y Canarias. Las temperaturas sufrirán un descenso casi generalizado, tendiendo a remitir este episodio, aunque todavía serán elevadas en Castilla-La Mancha y área mediterránea oriental. Descenso notable en el norte y sudoeste. Superarán 34-36 grados solamente en cursos altos de la vertiente atlántica sur. Soplarán vientos de poniente en Alborán, de componentes norte y este en Galicia, Cantábrico, meseta Norte y área mediterránea oriental. Alisio en Canarias. Pueden darse intervalos de fuerte en Rías Baixas, Estrecho, litorales del mar Balear y zonas expuestas de Canarias. Flojos en el resto, con predominio de componente sur».