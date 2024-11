Los científicos ponen fecha: el día en el que explotará el Sol

El día en el que explotará el Sol la humanidad y todo el sistema solar quedará totalmente destruido. Tenemos los días contados en un planeta que parece que vive sus últimos momentos de agonía. Vemos como cada vez más recursos van desapareciendo y lo hacen con una humanidad que ha invadido gran parte del territorio. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega y en la capacidad para poder afrontar determinados cambios que quizás hasta ahora nunca habíamos pensado.

El hecho de buscar fuera del planeta es una forma de preservar una humanidad que apuesta por un futuro de supervivencia en un planeta que sea lo más parecido posible al que deja atrás. Sin duda alguna, estamos ante una serie de elementos que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Tenemos por delante una serie de situaciones que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Una nueva realidad que puede ser la que marque el destino de todos. Sin duda alguna, debemos estar pendientes de un Sol cuyo secreto puede dejarnos muy lejos de lo que nos imaginaríamos.

El día en el que explotará el Sol

Es el momento en el que debemos empezar a ver llegar una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Sin duda alguna, estamos ante una situación que puede convertirse en un problema mayor. Vivimos ante algunos cambios que son claves y contra los que hay que estar muy pendientes.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar con lo que está por llegar una situación que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Tenemos por delante algunos elementos que son los que nos afecten de lleno, en unas jornadas que son fundamentales y que pueden ser significativas.

La ciencia va dando detalles de todo lo que nos va esperando y de la manera en la que debemos empezar a tener en cuenta. Debemos empezar a tener en cuenta lo que realmente nos está esperando con la mirada puesta a un destino que puede ser clave. Miramos al cielo y esperamos que algo inevitable no suceda. La realidad es que hay que ver qué nos deparará el tiempo y la manera en la que tendremos que afrontarlo en estos últimos días que tenemos por delante.

Los científicos ponen fecha

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en ese día en el que la vida a la Tierra, tal y como la conocemos, desaparecerá por completo. De la mano de una serie de elementos que nos harán replantearnos el destino. La humanidad parece que mira hacia el espacio, en busca de una nueva Tierra que nos ayude a sobrevivir.

Siguiendo con la explicación de la Royal Astronomical Society: «Nuestro sistema solar y todo lo que hay dentro de él, incluida la Tierra, se verá muy diferente cuando el Sol muera. Pero solo el tiempo dirá si el planeta que llamamos hogar es “tragado” por nuestra estrella moribunda o logra escapar de sus garras. Los planetas interiores Mercurio y Venus casi con certeza serán aplastados y engullidos por el Sol, según un nuevo artículo publicado hoy en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS). Pero, incluso si la Tierra sobreviviera a su estrella, lamentablemente no sería habitable. El lado positivo es que al menos le iría mejor que a algunas de las lunas de Júpiter, que, según un equipo internacional de astrofísicos, podrían desprenderse y destrozarse a medida que el Sol se quede sin energía. Se les ocurrió la aterradora profecía de cómo podría lucir nuestro sistema solar dentro de cinco mil millones de años después de estudiar lo que les sucede a los sistemas planetarios como el nuestro cuando sus estrellas anfitrionas se convierten en enanas blancas. “No está claro si la Tierra puede o no alejarse lo suficientemente rápido antes de que el Sol pueda alcanzarla y quemarla, pero [si lo hace] la Tierra [aún] perdería su atmósfera y océano y no sería un lugar muy agradable para vivir”, explicó el profesor Boris Gaensicke, de la Universidad de Warwick. Si nuestro planeta fuera engullido por el Sol, junto con Venus y Mercurio, esto dejaría a Marte y los cuatro gigantes gaseosos (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) orbitando lo que en última instancia sería una enana blanca. Los asteroides sobrevivientes y las lunas más pequeñas probablemente serían destrozados y molidos hasta convertirse en polvo antes de caer en la estrella muerta, dijo el equipo de investigadores. Actualmente, el Sol está quemando hidrógeno en su núcleo, pero una vez que éste se agote se expandirá y se convertirá en una gigante roja, antes de terminar como una enana blanca: el estado final de las estrellas cuando han quemado todo su combustible. El estudio de las enanas blancas es útil porque ofrece una perspectiva de diferentes aspectos de la formación y evolución de las estrellas».