Victoria Federica de Marichalar y Borbón se ha convertido en la miembro de la Casa Real más mediática en redes sociales. La nieta del Rey emérito ha crecido mucho profesionalmente en los últimos meses, asentándose como una de las influencers más y mejor reconocidas en nuestro país, y participando asimismo en varios desfiles de moda. Sin embargo, nada parece suficiente para la joven. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha embarcado en una nueva aventura profesional en la pequela pantalla, que nada tiene que ver con su ya confirmada participación en la próxima temporada de El Desafío; y ha dado sus primeros pasos como actriz.

La hija de la infanta Elena ha decidido que quiere triunfar en otros terrenos y se ha puesto al frente de la última campaña publicitaria de la plataforma de streaming Max, para promocionar, en colaboración con la cadena de cafeterías Starbucks, el estreno de la segunda temporada de La casa del Dragón. Una precuela de Juego de tronos y la segunda serie de televisión basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego. «Si eres tan fan de La Casa del Dragón como Victoria Federica y te ves los episodios de madrugada según salen; seas #TeamGreen o #TeamBlack, necesitarás un Starbucks para seguir en la batalla», son las palabras con las que Max ha hecho público el anuncio en el que por primera vez vemos a la miembro de la familia del Rey Felipe VI haciendo una pequeña interpretación ante a las cámaras.

En el anuncio, Victoria Federica entra en un Starbucks captando todas las miradas de los allí presentes con su presencia. Con gafas de sol y un aire enigmático, la joven pide un Cold Brew grande al tiempo que comenta con la dependienta de la cafería, el último episodio de una serie: «¿Tú también viste el capítulo, no? Qué fuerte lo de anoche. Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño», dice. Unas palabras para las que la trabajadora del establecimiento le pregunta si es Team Black o Team Green. «Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga habrá señales», responde Victoria Federica mientras se coloca una gorra promocional que dice ‘la legítima heredera’, haciendo una clara referencia a la disputa por el trono en la serie. «Porque al final, en todas partes cuecen habas, ¿no?», añade antes de abandonar el local.

Aunque la interpretación de Victoria Federica es breve, lo cierto es que ha sido suficiente y bastado, por ende, a los usuarios en la red, para calificar las dotes de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar como actriz. La publicación de Max ha sumado miles de likes y comentarios pocos minutos después de ver la luz que no gustarían, en absoluto, a la propia Victoria Federica. Muchos internautas han calificado su participación en el anuncio de «patética» y «vergonzosa»; así como de muy poco oportuna, a tenor del guión del clip, por su parentesco con la Familia Real española.

«Espero que la persona que dio el OK a incluir a Victoria Federica en esta campaña esté ya de patitas en la calle. Cero talento, cero carisma y mucha caradura», «Más intrusismo laboral y encima ¿Así? Anda que no habrá actrices válidas en España y con sangre en vez de horchata en las venas…», «¡Qué vergüenza!»; o «Todo lo que está mal en un solo post», son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.