El ‘nuevo’ rostro de Manuel (‘La Promesa’) tras sus vacaciones: «Es la primera vez en tres años»

Aunque los espectadores no han dejado de ver nuevos capítulos de La Promesa durante lo que llevamos de verano (sin contar con los cambios provocados por la Eurocopa y el Tour de Francia), el equipo de la serie sí que ha podido descansar. Uno de los que ha regresado al trabajo después de unos días es Arturo Sancho, ahora conocido como Arturo García Sancho (para evitar que le relaciones con Daniel Sancho), que encarna el papel de Manuel, protagonista de la ficción de época. En su regreso al set de rodaje no ha querido dejar de mostrar su ‘nueva’ cara.

Este look que ha mostrado es muy diferente al que suele lucir cuando le toca salir al grabar, por eso es interesante verle en su imagen habitual, la que sólo han podido ver sus más íntimos, ya que hace tres años que no puede lucirla, salvo descansos por vacaciones.

Por exigencias del guion luce siempre un afeitado impoluto y un bigote muy perfilado, todo un clásico de la época en la que está ambientada la promesa y que en la actualidad llama mucho la atención. Aunque no es la suya, debe someterse cada día a este afeitado, teniendo que lucirlo también en su día a día.

En las fotos que ha enseñado, demuestra que se trata de su bigote natural y que no recurre a uno postizo, algo que sí hacen muchos actores en el mundo de las series. Uno de los cambios más llamativos que se recuerdan es el de Mariano Peña, que no suele lucir bigote, pero durante los años de trabajo en la serie Aída tenía que pasar el proceso de ponerse cada día el característico bigote del mítico Mauricio Colmenero. Algo que, es de suponer, que haya repetido para grabar la película Aída y vuelta.

Con una sonrisa en la cara por reencontrarse con sus compañeros, pese a que había dormido apenas cinco horas, el actor ha bromeado con la idea de que sería una de las pocas veces que los espectadores le podrán ver así. «Es la primera vez en tres años que estoy así», ha dicho señalándose la barba y las canas que le han salido.

Para terminar, ha querido recordar al mítico programa Lluvia de estrellas, en el que los concursantes aparecían con su imagen normal y tras pasar por una puerta llena de humo, aparecían completamente caracterizados y vestidos como los personajes que iban a imitar. Se trataba de la primera versión de lo que ahora conocemos como el ascensor clonador de Tu cara me suena. Para terminar de explicar este divertido momentos, Arturo ha compartido una imagen junto a una de las peluqueras y caracterizadoras de la serie, donde aparece ya sin su barba y con el bigote con todos conocemos, además de unas grandes patillas. ¿Habrá cambio de imagen para su personaje en la nueva temporada?

Lo que queda claro es que ya está de vuelta al trabajo tras el descanso, lo que significa que la serie ha dejado preparados numerosos capítulos en ‘el cajón’ para poder ir emitiendo durante el verano y que la programación de TVE no note la ausencia de uno de sus productos más exitosos.