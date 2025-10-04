Así es Guillermo Fernández Vara: edad, su mujer y sus hijos, cargos en el PSOE y qué enfermedad tiene

Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958) es un médico forense, profesor universitario y político español perteneciente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). A lo largo de su trayectoria ha sido una de las figuras más destacadas del socialismo extremeño.

Presidió la Junta de Extremadura en dos etapas: entre 2007 y 2011, y de nuevo entre 2015 y 2023, período durante el cual impulsó políticas de desarrollo rural, servicios públicos y cohesión territorial.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en 1986. Su carrera política comenzó en la administración autonómica, donde fue director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social y, posteriormente, consejero de Sanidad y Consumo antes de llegar a la presidencia regional.

En la actualidad, Fernández Vara es senador por designación de la Asamblea de Extremadura y ocupa el cargo de vicepresidente segundo del Senado de España, donde sigue representando a su comunidad y participando activamente en los debates sobre política territorial y social.

Cuántos años tiene Guillermo Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara nació en 1958. Tiene 66 años. El sábado 4 de octubre diferentes medios de comunicación informaron sobre su muerte a consecuencia de un cáncer. Horas después, el PSOE emitió un comunicado desmintiendo su muerte.

La mujer y los hijos de Guillermo Fernández Vara

Guillermo Fernández Vara está casado con María Luisa Martínez. Tiene dos hijos. El pasado 13 de septiembre asistió a la boda de su hijo, en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida.

Cargos en el PSOE y trayectoria profesional

Desde su incorporación a la administración autonómica, Fernández Vara ocupó distintos cargos de responsabilidad: fue director general de Salud Pública y Consumo entre agosto de 1995 y enero de 1996; consejero de Bienestar Social entre 1996 y 1999; y posteriormente consejero de Sanidad y Consumo hasta su nombramiento como presidente de la Junta de Extremadura en 2007.

Paralelamente, ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz, y en el ámbito orgánico desempeñó el cargo de secretario general del PSOE de Olivenza, su localidad natal.

Qué le pasa a Fernández Vara: qué enfermedad tiene

Fernández Vara padece un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023. El sábado 27 de septiembre fue ingresado a causa de una infección en el Hospital Universitario de Badajoz.