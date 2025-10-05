Muere Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura, a los 66 años

Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura y ex líder regional del PSOE, ha muerto a los 66 años, víctima de un cáncer. En 2023 anunció que le habían detectado un tumor de estómago y, poco a poco, fue apartándose de la actividad política. Su último cargo fue el de vicepresidente segundo del Senado.

Este sábado, 4 de octubre, la familia de Fernández Vara y el PSOE extremeño informaron de que se encontraba en estado crítico. Este domingo, a primera hora de la mañana, el partido ha informado de su fallecimiento.

Rotas y rotos de dolor. Gracias por todo, Guillermo. Gracias por tanto.🌹 ➕ https://t.co/72bXzelNjv pic.twitter.com/mwNMJSCQiR — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) October 5, 2025

Fernández Vara fue presidente de la Junta de Extremadura en dos mandatos que sumaron tres legislaturas. El primero de ellos, entre 2007 y 2011; el segundo, entre 2015 y 2023.

Natural de Olivenza (Badajoz), era licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz. Antes de saltar a la política profesional, Fernández Vara ejerció como forense. Entre sus trabajos en esta especialidad destacó el examen psiquiátrico que practicó a los hermanos Izquierdo, autores de la matanza ocurrida en 1990 en Puerto Hurraco, uno de los episodios más destacados de la crónica negra de la España contemporánea.

Su ascenso en la política arrancó a mediados de los años 90, en las filas del PSOE extremeño. En 2007 sustituyó al histórico líder del socialismo en esa región Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Crítico con el sanchismo

Guillermo Fernández Vara fue una de las voces que se alzó contra la deriva en el PSOE hacia el sanchismo, lo que le llevó a sufrir ataques verbales desde el entorno de afines a Pedro Sánchez.

Al igual que hiciera el ex presidente aragonés y ex líder del PSOE en esta región Javier Lambán –que falleció el 15 de agosto víctima también de un cáncer– Fernández Vara criticó en 2020 que el PSOE de Sánchez se abrazara a los herederos de ETA, Bildu, para amarrarse al poder en Moncloa y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Los mensajes intervenidos durante la investigación de la trama corrupta del PSOE permitieron conocer hace unos meses cómo Pedro Sánchez mandó a Ábalos llamar a Fernández Vara para hostigarle por criticar la deriva del PSOE sanchista. Los ataques que el ex presidente socialista de Extremadura recibió del sanchismo llevaron incluso a la actual presidenta de esta región, la popular María Guardiola, a exigir respeto para él a la cúpula del PSOE. Guardiola censuró los ataques lanzados por el sanchismo contra Fernández Vara, de quien dijo que «ha dedicado su vida a Extremadura».

Precisamente, Guardiola ha sido una de las primeras en pronunciarse tras conocer el fallecimiento. «Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara. Figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero», ha escrito en redes sociales.

Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara. Figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero. Mi cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros. Descanse en paz. pic.twitter.com/Lcclj66UZ6 — María Guardiola (@MGuardiolaM) October 5, 2025

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado en redes sociales su «ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público». Mientras que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha destacado que Vara siempre fue «un gran socialista que trabajó por el progreso en Extremadura».