El PSOE niega el aplauso a Lambán tras ser premiado a título póstumo por su defensa de la Constitución

«Por lo pequeños gestos los conoceréis», parafraseando el proverbio bíblico. El último desplante a Javier Lambán del PSOE aragonés en las Cortes de Aragón, habla por sí mismo. Los diputados socialistas han negado el aplauso al que fuera su líder en el partido y presidente autonómico durante 8 años seguidos.

¿El motivo? Que la memoria del difunto Javier Lambán será honrada por el Gobierno de Jorge Azcón otorgándole el Premio Gabriel Cisneros, un galardón que impulsó PP y Vox para poner en valor aquellas personalidades que han defendido de manera decidida la Constitución Española.

Sin duda, otra imagen bochornosa para la historia del sectarismo del PSOE aragonés. Como se puede apreciar en el video, la bancada del partido niega el aplauso al ex presidente autonómico al conocer que Javier Lambán será premiado a título póstumo con el galardón a los valores constitucionales. Un premio que entrega Ejecutivo autonómico y que ha anunciado Jorge Azcón este miércoles al inicio de su discurso del Debate de la comunidad autonómica.

El PP ha criticado fuertemente la reacción que han tenido los diputados socialistas recordando que los mismos que «acompañaron al presidente Lambán en las listas electorales se niegan hoy a aplaudir que Aragón le reconozca con este premio». “No cabe mayor indignidad y degradación política que la del PSOE Aragón”, han manifestado los populares en redes sociales tras el rechazo de los socialistas a sumarse a la ovación que ha surgido espontánea en la Cámara.

El gesto pone de manifiesto la tensión real que enfrentó Lambán desde hace años a Fernando Sabés, el cabecilla del PSOE de Huesca que siempre mostró su fanático apoyo a Pedro Sánchez y Pilar Alegría, y convertido ahora en el portavoz del grupo socialista en las Cortes de Aragón. Así como la situación que atraviesa el socialismo donde hasta el mínimo gesto de respeto hacia un difunto es considerado una concesión política.

Azcón alaba la figura de Lambán

Al contrario, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha alabado la defensa que Lambán hizo de la Constitución, que llevó a enfrentarse hasta con la cúpula del PSOE en Ferraz.

«Javier Lambán fue, sin duda, un ejemplo de coherencia, honestidad y patriotismo constitucional que debemos honrar y del que debemos tomar ejemplo para afrontar los difíciles momentos y las situaciones inéditas que vive la política nacional. Un peligroso escenario que a los aragoneses nos afecta y nos concierne directamente en nuestra condición de españoles», ha expresado.

Azcón ha recordado que «en noviembre de 2018, en el cuarenta aniversario de la Constitución Española, el presidente Lambán tuvo la altura de miras de recordar al turiasonense Gabriel Cisneros y distinguirlo con honores a título póstumo, con la Medalla de Aragón, por su participación decisiva en nuestra historia democrática».

«Ahora cerramos un círculo de reconocimiento mutuo, premiando precisamente lo que el presidente Lambán hizo con valentía y coraje hasta su último día: enaltecer, defender y divulgar los valores democráticos recogidos en la Constitución Española, que son los que nos han dado los mejores 47 años de nuestra historia y que bajo ningún concepto podemos permitir que nadie subvierta ni arruine en aras de un objetivo exclusivamente personal y ególatra», ha agregado.