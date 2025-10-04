Un soltero de ‘First Dates’ deja ver sus intenciones: «Me ha quedado claro»

Encontrar el amor en pleno 2025 comienza a ser una tarea cada vez más difícil para los solteros, a pesar de las ayudas que ofrecen las aplicaciones de citas. Por ello, el equipo de First Dates continúa abriendo las puertas de su local con el objetivo de recibir a su nueva tanda de participantes. Pues, desde hace más de nueve años ha ayudado a muchas personas a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Un encuentro donde, recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Marco y a Fernando. Dos solteros con muchas diferencias, pero que vivieron una velada bastante amena.

Tras ser presentados por el equipo del programa, los jóvenes se trasladaron hasta su mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, Fernando, de 37 años, intentó encontrar gustos y aficiones en común con Marco, de 31 años. Un intercambio de palabras que no destacó por el derroche de química entre ambos. Por ello, antes de dar su respuesta en la decisión final del formato, apostaron por irse al reservado para tener un encuentro más íntimo y alejado del resto de comensales. Un encuentro que uno de los dos aprovechó para dejar patente sus intenciones.

«Pues eres muy mono», le comentó Fernando a su cita. Fue entonces cuando el soltero aprovechó para acercarse a Marco y tocarle el brazo. Una clara declaración de intenciones que fue percibida por el joven. Sin embargo, su reacción no fue la esperada por Fernando. «El muchacho estaba así acercándose, con la manita en la rodilla, no sé qué… Y a mí me faltaba reptar la pared como una lagartija», comentó en uno de los totales.

Marco optó por retirar el brazo donde su cita le estaba haciendo caricias. Un gesto sutil, pero muy revelador. De hecho, Fernando se dio cuenta, rápidamente, que su cita no quería ir más allá con él. «Yo le estaba acariciando el brazo y él lo ha quitado entonces, pues bueno… Eso es una señal más que clara», comentó el participante con decepción.

Pues, a veces, el lenguaje corporal dice más que mil palabras. Pequeños detalles que fueron percibidos por Fernando. Sin embargo, el soltero no perdió la esperanza en ningún momento y apostó por seguir sus instintos. Y es que él sí se sentía muy atraído por su cita. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates, tuvo clara su respuesta.

La decisión final de ‘First Dates’

El equipo de Cuatro le hizo la gran pregunta a los participantes y ellos se mostraron contundentes. «Sí me gustaría tener una segunda cita con Marco. Me has parecido un chico muy agradable y creo que todavía nos podemos contar muchísimas más cosas», le dijo el participante. Sin embargo, su acompañante no le dio tregua.

«Me ha parecido una persona bastante guay también, en un montón de temas y tal. Aun así, a nivel romántico y eso, una cita como tal lo veo más complicadillo. No me encaja para una segunda cita romántica, amorosa, de besitos, de intimar más. Entonces, la respuesta, lo siento, pero es no», sentenció Marco.