Un soltero de ‘First Dates’, impactado al saber cuántos juguetes sexuales tiene su cita: «Soy resolutiva»

Si hay algo que nos ha enseñado First Dates es que no hay que tener miedo a encontrar el amor. Por ello, como cada semana, el popular show de citas a ciegas presentó a sus espectadores a su nueva tanda de participantes. Un encuentro televisivo donde pudimos conocer a Mamen, una administrativa de Valencia, de 54 años. La soltera se presentó ante Carlos Sobera como una amante del deporte y una creadora de contenido. Pues, al igual que muchos, comenzó con «los típicos trends de TikTok». Por ello, ahora, la conocen como «la señora que perrea».

La soltera acudió al formato con el objetivo de encontrar a un nuevo compañero de vida. Pues, no lo ha tenido fácil. Hace 21 años se quedó viuda por un accidente de tráfico. Ella quedó en coma, pero al despertar se enteró que su marido había sido incinerado. Una situación que la sumió en una terrible depresión. «Él me enseñó a vivir el hoy», comentó. Respecto a lo que busca en un hombre, confesó que le gustaría que fuese alguien activo y que se cuide. Por ello, al organización del formato le preparó un encuentro con Antonio.

El agricultor, de 55 años, se presentó como un «detallista y romántico». De hecho, llegó con dos rosas para la mujer que se convertiría en su cita. Un detalle que enamoró a Mamen. La primera impresión entre ambos solteros fue bastante acertada. Además, poco tardaron en descubrir la gran cantidad de cosas que tenían en común.

Antonio le ha confesado que es un hombre tímido, por lo que le cuesta conocer a nuevas parejas. Por ello, tomó la decisión de venir a First Dates. Asimismo, ambos han descubierto que comparten una pasión por el cicloturismo. Numerosas pasiones compartidas que hicieron de la cita un encuentro muy agradable. «Es muy maja y estupenda», opinó el soltero sobre Mamen.

Pero, poco a poco, los participantes fueron entrando en confianza. Por ello, la soltera, que tenía más desparpajo, le preguntó por su pasado sentimental. De esa manera, el hombre le dijo que nunca se ha casado y que no tiene hijos. Además, le ha contado que su última pareja fue hace varios años. Unos datos que no convencieron a la participante.

«No me cuadra», opinó ella en uno de los totales. Pues, Antonio era demasiado perfecto para lo que se suele ver. Respecto a ella, le contó que lleva casi diez años sin pareja estable. Pero, este tiempo de soltería lo ha aprovechado con sus juguetes sexuales. Un dato que Antonio no vio venir, por lo que no pudo evitar reírse de manera nerviosa.

«Yo tengo ocho, soy resolutiva. Empecé con el tema de la premenopausia y me dijo que venía muy bien. Duerme uno debajo de mi casa y se llama Federico, el explicó Mamen. Antonio, al escucharla, le dijo que, a su edad, «ya me acoplo a lo que sea». Al final de la cita, en la decisión final de First Dates, el soltero sí quiso seguir conociéndola. Ella, por su parte, sintió que le faltaba algo. Por ello, optó por ofrecerle su amistad.