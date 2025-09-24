Un soltero de ‘First Dates’ amenaza con abandonar a su cita tras una confesión: «Qué mal rollo»

El mes de septiembre está siendo completamente arrollador en First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española. Pues, cada vez son más los espectadores que se interesan por ver las vivencias de los solteros. De esta manera, la pasada noche del 23 de septiembre, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Joel, un joven de 22 años que estudia Periodismo. El comensal se considera «pijillo y moderno» y tiene muchas ganas de encontrar a su media naranja. «Estoy estudiando Periodismo y me gustaría ser como tú y trabajar en la tele», le dijo a Carlos Sobera.

El soltero explicó que sus mayores aficiones son hacer música comercial y reggaeton para todos los públicos. «Soy un niño Disney. A mí me gusta bastante eso de enamorarte y pasar toda la vida con alguien. Eso de enamorarte para más adelante pues casarme y formar una familia», explicó. Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a Abril, una joven de 20 años que es técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada. «Eres muy guapa», le dijo él, provocando la risa nerviosa de su cita. «Me parece bastante mono. Tiene algo atractivo», opinó ella.

«Mira, así me puedes mirar unas grapas que tengo en la cabeza, que hago música y grabando un videoclip, me metí donde no debía», le comentó él con humor al saber cuál era su profesión. Poco a poco, la pareja de solteros ha ido hablando de diferentes temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde no faltaron las sorpresas.

Pero, lo que jamás vio venir Joel fue la siguiente confesión de Abril. «Además, me gusta estar con los fallecidos», le contó. Un pequeño detalle que dejó al chico estupefacto. «¡Qué mal rollo eso!», le respondió. De hecho, hizo el amago de irse, a modo de broma. «Muerto me he quedado yo cuando me ha dicho eso, que no sabía donde meterme», opinó el soltero en uno de los totales.

«Me gusta verlos cuando han fallecido y los tienes que arreglar cuando fallecen y meterlo en una bolsa para cuando se los llevan al tanatorio… No sé, me gustan estas cosas», ha confesado Abril. Una serie de confesiones que Joel no tuvo más remedio que aceptar. «Si a ella le gustan esas cosas y mientras sean solo para trabajar… No tengo ningún problema», dijo.

Al concluir la cita, los jóvenes eran conscientes de que había cosas que no tenían en común. Pero, ambos estaban de acuerdo en trabajar en ello para que la relación funcione. Por ello, Joel confesó que sí le gustaría seguir conociendo a Abril. «Me pareces super atractiva, super guapa y me he reído un montón», comentó. «Me lo he pasado súper bien. Es verdad que hay algo de ti que me puede atraer. Te veo una persona que me llama para ver un poco más», le ha confesado ella.