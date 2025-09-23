El pasado lunes, 22 de septiembre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la cadena. Y es que, cada vez son más las personas que acuden al programa con el objetivo de encontrar a su media naranja. Una experiencia muy diferente para encontrar el amor que solteras como Sonia no han querido perderse. La participante, de 33 años, le gusta ponerse guapa y arreglarse. Pero, ha confesado que no siempre ha sido así, también ha tenido sus rachas de «ir más tiradilla».

A nivel sentimental, no ha tenido mucha suerte, por diversas circunstancias. Pero, la vida le ha ayudado a tener muy claro lo que quiere y lo que no en una pareja. Por ello, ha indicado que quiere un novio más joven que ella. «La gente joven me aporta frescura, naturalidad, colágeno… El volver a vivir cosas que quizás yo ya he vivido y esa persona no porque a lo mejor le saque casi una década», dijo en su presentación. Eso sí, esto no quita que no se sienta atraída también por hombres mayores. «Si tiene una actitud juvenil y es joven de temperamento o virgen, pues también le puedes enseñar», señala Carlos Sobera.

Minutos después llegó Adrián, un soltero de 37 años. El participante se presentó en el formato como una persona «sin vergüenza, simpático, agradable y juerguista». La primera impresión de la pareja de solteros fue un poco particular. Pues, mientras él no quiso opinar el físico de su cita, ella se mostró contenta. «Tiene cara de campechano, de buena persona», comentó la participante.

Tras pasar a su mesa en el restaurante, los solteros comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde quedaba claro que tenían muchas cosas que no podrían encajar para formar una vida juntos. Pues, el hecho de que viviesen en diferentes ciudades fue uno de los grandes inconvenientes.

Lejos de quedar aquí, los solteros apostaron por jugar a un juego de preguntas subidas de tono. Pues, así podrían conocerse de manera más profunda y personal. «¿Qué es lo más salvaje que has hecho?», le preguntó el comensal a su cita. «Ir al cine con una persona que se acabe la película o sus cosas en las palomitas y yo comérmelas como si fuera lo más rico del mundo», le dijo ella.

La decisión final de ‘First Dates’

Adrián, por su parte, fue directo al grano. «Lo he hecho en todos los sitios del mundo», comenzó explicando. Pero, fueron sus siguientes palabras las que dejaron a Sonia estupefacta. «Cenando en un reservado de un restaurante y la otra debajo de la mesa», agregó. «Es muy de prostituta», le comentó ella. «No lo veo ni como pareja, ni para tener un rollo con él. Como amigo», opinó la participante en privado.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, los solteros lo tuvieron claro. Sonia no quiso seguir conociendo a Adrián en un segundo encuentro. «Pero eres un encanto», le dijo. El soltero, por su parte, opinó lo mismo. «Para algo más buscamos cosas distintas y estamos enfocados en cosas distintas», comentó a modo de conclusión.