Un soltero de ‘First Dates’ impacta a Carlos Sobera con una confesión: «¿Qué es eso?»

Las puertas del restaurante de First Dates han vuelto a abrirse con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Recientemente, los espectadores de Mediaset España tuvieron la oportunidad de conocer a Juanmi, un joven de 22 años, originario de Sevilla. El participante fue el primero en llegar al local del amor, por lo que tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Sobera. Un intercambio de palabras donde el joven le habló un poco de su historia de vida y le dijo que había sido víctima de bullying hace unos años. Sin embargo, esa época ya quedó atrás y, ahora, se siente más empoderado con «ser gay».

Juanmi ha explicado que la música siempre ha sido su lugar seguro cuando lo ha pasado mal. De hecho, la cantante Malú le ha ayudado mucho a salir adelante. Pues, sus canciones han sido un salvavidas para él. Asimismo, indicó ser un fiel seguidor de la santería y de Afrodita. Por ello, y con motivo de su paso por el programa, le pidió «un hombre que no sea facha». «¿Qué es eso?», le preguntó el comunicador al ver que sacaba un frasco. Fue entonces cuando el soltero le habló de su «aceite de Afrodita» para que le diese suerte. Además, le echó un poco.

Minutos después llegó su cita, Jess. El soltero, de 28 años, se presentó en el formato de citas a ciegas señalando que no había tenido suerte en el amor. «Los hombres me tratan como una lerda», dijo en su presentación. Pero, la primera impresión entre los solteros no fue la esperada. Pues, ninguno de los dos mostró entusiasmo al conocer al otro.

«Os habéis equivocado», comentó Juanmi. «Es una primera sensación de marica mala», opinó Jess. Pero, a pesar de ello, los solteros aceptaron seguir conociéndose. Tras trasladarse hasta su mesa en el restaurante, los participantes hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue entonces cuando Juanmi le contó sobre su fanatismo por Malú. Sin embargo, Jess no opinó lo mismo.

El participante señaló ser fan del reguetón, por lo que no pudo decirle que también era fan de la cantante. «Malú se puede quedar en su casa haciendo croché, la escucharé la misma cantidad que ahora, ósea cero», comentó en uno de los totales. Eso sí, esto no impidió que los participantes entránsen en confianza.

La decisión final de ‘First Dates’

Poco a poco, Jess y Juanmi lograron simpatizar. Pues, se dieron cuenta que tenían un humor muy parecido. Por ello, cuando el equipo de First Dates les propuso tener un encuentro más íntimo en el reservado, ambos aceptaron rápidamente. Fue entonces cuando se fundieron en un apasionado beso.

Juanmi, feliz por lo bien que había salido su cita, no dudó en manifestar que todo había sido gracias a «la esencia de Afrodita». Por ello, en la decisión final del programa, lo tuvieron claro. Los participantes aceptaron seguir conociéndose en una segunda cita.