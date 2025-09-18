Una soltera de ‘First Dates’, a punto de ahogarse en plena cena: «¡Llama a la ambulancia!»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde, el pasado 17 de septiembre, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer Luis. El soltero, de 73 años, llegó desde Burgos al local y lo hizo como fan. «No porque lo necesite, yo en las discotecas ligo mucho», dejó claro. El participante es dueño de una cafetería, por lo que tiene el tiempo justo para el amor. Eso sí, dejó claro en su presentación que, de vez en cuando, «me desahogo» con alguna chica. Por ello, quiere encontrar una mujer humilde y trabajadora.

Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a Maricruz, una comercial jubilada de Palencia, de 77 años. Pero, la primera impresión del soltero al verla no fue la mejor. Pues, manifestó que buscaba a alguien «con más energía». Ella, por su parte, tampoco tuvo la mejor primera impresión. «No me gusta el físico, es calvo. No le veo ningún encanto», confesó. A pesar de ello, ambos se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde quedaba claro que no tenían muchas cosas en común.

Luis le contó a Maricruz que le encanta ir a bailar, más que ir al gimnasio. Pero, ella le contó que le gusta, pero no tanto como antes. Fue entonces cuando el participante optó por hablar de su cafetería. «Voy de allí a casa y de casa a la cafetería», le dijo respecto a su día a día. Por otro lado, otro tema que salió a la luz fue el amor.

De esta manera, la participante se sinceró con su cita y le contó que le ha ido mal. Malas experiencias que le han echo sentirse «muy sola». Luis, por su parte, fue honesto y le dijo que no ha tenido mucho tiempo para estar en pareja debido al estilo de vida que siempre ha llevado. Por lo tanto, su opción ha sido tener «amigas».

La decisión final de ‘First Dates’

Pero, inesperadamente durante la cena, Maricruz se atragantó al beber agua. Fue entonces cuando empezó a toser sin parar. Ante ello, Luis intentó ayudarla como pudo. «Llamad a la ambulancia o sino le hago el boca boca en caso de un extremo ya…», comentó él. Tras ello, la pareja de solteros pasó a una sala para disfrutar del baile antes de dar su veredicto final.

Luis se sinceró y confesó en la decisión final de First Dates que no había sentido la chispa que andaba buscando con ella. Por lo tanto, rechazó tener una segunda cita. Eso sí, indicó que le parecía «una mujer maja». Una opinión que estaba a la par que la de Maricruz. «No ha habido esa conexión física y la conversación muy simple», sentenció.