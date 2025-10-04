El Gobierno acusa a Ayuso de «tener pocos valores» por criticar la flotilla vinculada a Hamás

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha acusado este sábado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de «tener pocos valores» por criticar la flotilla de Gaza, vinculada a Hamás.

Lo ha hecho en la apertura del Comité Municipal de Madrid Centro, en referencia a unas declaraciones de Ayuso el pasado jueves en la Asamblea de Madrid, en las que calificó a la flotilla de Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, de «asamblea de facultad flotante» y afirmó que si sus integrantes creyeran que Israel es un «Estado genocida» no habrían «aparecido por ahí ni locos».

«Pero ya se han dado el baño. Y ahora pues vengan subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto», apuntó la presidenta madrileña.

El ministro ha calificado de «verdaderas burradas» lo declarado por Ayuso, quien se pronunció sobre este asunto en la Asamblea a preguntas de Mas Madrid.

«La gente escucha a Ayuso y dice pero ‘si no hay quien la siga’. ¿Cómo puede haber dicho que la flotilla es una asamblea universitaria que ha ido a bañarse al Mediterráneo? ¿Cómo se puede ser tan inhumano? ¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Cómo se puede tener tan pocos valores?», se ha preguntado Óscar López.

Ya este viernes salió a la palestra la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, afirmando que el PP se «pone del lado» del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en vez de respaldar a los activistas de la flotilla retenidos, en alusión a las declaraciones de Ayuso.

La ministra acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de apoyar «explícitamente» el genocidio en Gaza en sus intervenciones públicas. «Si el PP está paralizado y blanqueando el genocidio en Gaza, quien lo está apoyando explícitamente en cada una de sus intervenciones es la señora Ayuso», manifestó García en declaraciones a TVE.

Mónica García asegura que la presidenta madrileña se ha situado en el «primer peldaño del lado incorrecto de la historia».

Hamás financió la flotilla

Como ha informado OKDIARIO, una infiltrada de Israel en la flotilla ha destapado que Hamás la financió y que los barcos no llevaban ayuda humanitaria para los palestinos de la Franja de Gaza.

La infiltrada se hizo pasar por una joven en busca de experiencia como voluntaria y grabó con cámara oculta: los activistas admiten que su financiación proviene de Hamás y los Hermanos Musulmanes.

La investigación ha sido emitida en la televisión israelí, y la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo, la ha difundido en redes sociales.

Esta agente encubierta asistió a conferencias y reuniones, algunas de ellas en Jordania y Berkeley (California). «Llegó a sumarse a una de las expediciones de la flotilla, evidenciando que los barcos prácticamente no llevaban nada”, señala ACOM, subrayando que la investigadora destapa «las agendas ocultas detrás de la fachada de derechos humanos, incluyendo lazos directos con Hamás».

Un soldado israelí también ha denunciado hace unos días que el barco de Ada Colau no llevaba ayuda humanitaria. Este militar grabó un vídeo en la bodega de la embarcación, que era una de las más grandes de la flotilla, y aparece prácticamente vacía. «Falta una cosa», ironiza el soldado, en referencia a «toda esa ayuda que se suponía que iban a traer a Gaza” y que brilla por su ausencia.