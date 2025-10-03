Un soldado israelí denuncia que el barco de Ada Colau de la flotilla no llevaba ayuda humanitaria

La interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte del Ejército de Israel ha dado paso, en algunos casos, a la inspección de los barcos de la expedición en la que estaban, entre otros, Barbie Gaza, Greta Thunberg o Ada Colau. Un militar israelí ha grabado por dentro la bodega de la embarcación Family, en la que viajó durante días la ex alcaldesa de Barcelona y ha denunciado, con un vídeo que se ha hecho viral en cuestión de horas, que la embarcación estuviera totalmente vacía y no llevara ayuda humanitaria.

«Estoy seguro de que podréis adivinar dónde estoy, porque es prácticamente una habitación vacía», comienza el militar del Ejército de Israel, desde dentro de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla. «Estoy en uno de los buques más grandes que hay en la flotilla», explica a continuación, justo antes de bajar a la bodega.

«Mientras estamos tratando este barco falta una cosa», ironiza el soldado, que se refiere a «toda esa ayuda que se suponía que iban a traer a Gaza» y que brilla por su ausencia en el vídeo. El buque aparece prácticamente vacío y sin ningún tipo de comida ni otro tipo de provisiones.

«Esto explica una cosa, que cuando nosotros y otros muchos países les ofrecimos coger esta ayuda humanitaria y llevarla a los ciudadanos de Gaza, les podíamos facilitar la llegada segura» de los víveres, comunica el soldado, que inmediatamente después desvela que desde la Global Sumud Flotilla «rechazaron rotundamente» la propuesta.

«Ahora sabemos por qué», denuncia el soldado israelí. «Nunca fue para llevar ayuda a los ciudadanos» de Gaza, espeta, para completar asegurando que para los miembros de la flotilla el viaje «trataba de conseguir titulares» y de «aumentar los seguidores en las redes sociales».

Avería del barco de Colau

El barco Family Boat, en el que viajaba Ada Colau dentro de la Global Sumud Flotilla, sufrió el pasado viernes una avería mecánica cerca de la isla griega de Creta, lo que imposibilitó su continuidad en la escuadrilla que buscaba poner rumbo a Gaza.

El buque, uno de los principales de la flotilla, habría roto su motor, como aseguró la ex alcaldesa de Barcelona al decir en una entrevista que «literalmente ha petado», y sus tripulantes tuvieron que continuar con el viaje reubicados en otros barcos. Este podría ser el motivo por el cual el buque Family estaba completamente vacío en la inspección de los militares de Israel, si bien las imágenes no dan lugar a equívocos sobre una ausencia de ayuda humanitaria que tendrán que explicar desde la Global Sumud Flotilla.