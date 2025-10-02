Ada Colau ha anunciado, a través de un vídeo publicado en las redes sociales, que es una de las personas interceptadas de la Global Sumud Flotilla. «Si estás viendo esto es porque Israel nos ha detenido ilegalmente», ha denunciado la ex alcaldesa de Barcelona, en una publicación compartida en las últimas horas pero cuyo vídeo está grabado con anterioridad.

«Hola, soy Ada Colau, de Barcelona. Te hablo desde el Sirius, barco de la Global Sumud Flotilla. Si estás viendo esto es porque Israel nos ha detenido ilegalmente», se pronuncia Colau en un vídeo desde la embarcación. La ultraizquierdista denuncia que tras la detención estarán «absolutamente incomunicados» y que no saben «durante cuánto tiempo» se mantendrán en esta situación.

Colau, a continuación, hace un llamamiento pidiendo altavoz. «Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza».

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó en la noche del miércoles de la interceptación de varios barcos de la denominada Global Sumud Flotilla, en la que se encuentran Ada Colau y también Hanan Alcalde, conocida popularmente como Barbie Gaza, de quien se desconoce si ha sido detenida. La operación, según el ministerio israelí, se está llevando a cabo «sin incidentes» y «de forma segura».

Los pasajeros de los 31 barcos interceptados, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y, según ella misma ha informado, Ada Colau, han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod. El ministerio israelí ha difundido un mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y ha asegurado que el único propósito de la flotilla «es la provocación», ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.

Israel ha comenzado a última hora de la tarde del miércoles su operativo contra la Flotilla, que aglutinaba a 44 barcos de activistas propalestinos con intención de llegar a la Franja de Gaza pese a las advertencias del país hebreo. Según los propios miembros de la flotilla, sus dos principales barcos, el Alma (donde iba Greta Thunberg) y Sirius (donde iban Ada Colau y más de una decena de españoles), fueron los primeros interceptados. Pasadas las 02:00 horas, los barcos intervenidos eran 13 y ahora ya superan los 30, según las últimas informaciones.