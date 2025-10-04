Russell se cuela en la lucha Verstappen-McLaren con la pole de Singapur; Alonso décimo y Sainz decimotercero

George Russell se llevó una luchadísima pole y saldrá primero en el Gran Premio de Singapur para buscar su segunda victoria en el Mundial de Fórmula 1 2025. Saldrá por encima de su archienemigo, Max Verstappen, que sigue en racha y por encima de los McLaren. Oscar Piastri, líder del campeonato, tendrá que remontar desde la tercera posición. Fernando Alonso comprobó que lo de Aston Martin no era para tanto y se conformó con un bestial décimo puesto y Carlos Sainz partirá desde el decimotercero.

La pelea entre Verstappen y McLaren comenzará detrás de un Russell que rompió el cronómetro con dos tiempazos en la Q3 (el mejor, 1:29.158). Su compañero de Mercedes, Kimi Andrea Antonelli, saldrá cuarto, por delante de Lando Norris y los Ferrari, con Lewis Hamilton delante de Charles Leclerc. Isack Hadjar octavo y Oliver Bearman noveno, los primeros rivales a batir para Alonso.

Alonso se libra

La clasificación más decisiva del año junto a Mónaco se presentaba en el mejor momento de forma de los españoles. Sainz, después de su podio en Azerbaiyán, y Alonso, alegre por el subidón de Aston Martin en este circuito, buscaban la Q3 y desde ahí soñar. Se llevaron un susto de muerte en la Q1, sobre todo el asturiano, cuando un accidente de Pierre Gasly con el tiempo agotado les impidió cerrar sus vueltas.

Alonso sobrevivió a la eliminación por los pelos, pero la bandera amarilla condenó a Lance Stroll. No pudieron mejorar Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Esteban Ocon y se despedían de la sesión. El inicio de la Q2 se retrasó unos minutos por la limpieza de los restos del Alpine y las investigaciones a los pilotos que sí cerraron vuelta tras el choque, cuando había que bajar considerablemente la velocidad, se llevarán a cabo al terminar.

Sainz se topa con la realidad, fuera en la Q2

Alonso y Sainz partían con ventaja en el segundo intento de la Q2, pero el madrileño no mejoró, Bearman le barrió y saldrá decimotercero, por detrás de su compañero, Alex Albon. Será su primera vez fuera del top 10 de Singapur desde 2018. Por su parte, el asturiano subió el ritmo en todos los sectores y se metió en la Q3 de forma milagrosa, porque el bajonazo del Aston Martin respecto a los libres era de órdago. Nico Hulkenberg, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, también eliminados.

Russell batió todos los tiempos del fin de semana con su 1:29.165 de la Q3 en el primer intento, que bien le podía valer la pole, y Verstappen se animaba con un vueltón una décima más lento que el de Mercedes. Ambos por encima de los McLaren. Alonso, a un segundo y décimo provisional. El británico superó su primer crono por 17 milésimas con ayuda del muro y se llevó una gran pole en Marina Bay.

Así queda la parrilla