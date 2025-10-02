Así combatirá Fernando Alonso el calor extremo en Singapur: una camiseta refrigerante de 600 euros

Fernando Alonso es el mejor preparado para afrontar el calor extremo al que se someterán los pilotos de Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Singapur. El español ha desvelado que utilizará una revolucionaria camiseta refrigerante para repeler el ‘infierno’ del circuito de Marina Bay que el año pasado sometió a los protagonistas a la carrera más exigente de la temporada.

Pero esta medida viene de más atrás, concretamente del GP de Qatar 2023, una carrera marcada por las altas temperaturas que tuvo consecuencias como el cambio de fecha a la penúltima cita del calendario para cuadrar con el invierno en Losail. Aquel día, Logan Sargeant abandonó por sofoco a causa del calor, Esteban Ocon vomitó dentro de su casco y Lance Stroll sufrió un desmayo al final de la prueba. Varios pilotos acudieron al centro médico a ser atendidos tras la carrera.

La FIA puso en marcha medidas para evitar más incidentes como el de aquel GP de Qatar y uno de ellos fue la homologación del traje que Alonso planea vestir en la carrera de este domingo en Singapur (14:00 horas) y que ya utilizó anteriormente en los segundos entrenamientos de Monza. «Lo he estado usando en un par de libres 1, básicamente como preparación para esta carrera o incluso para Qatar. Creo que planeo usarlo el domingo», avanzó.

Alonso usará un artilugio que aún no es obligatorio, pero que sí lo será a partir del Mundial de 2026 cuando los sensores de la FIA en los circuitos detecten que las temperaturas superan los 31 grados ambiente. No se medirá el calor que haga dentro de los coches, que puede llegar a 50º o 60º. De esta forma, el piloto de Aston Martin utilizará la camiseta como un elemento externo al sistema eléctrico del monoplaza, aunque a partir del próximo año estará enchufado a este y será el organismo quien marcará si debe ser activado o no.

Se trata de una herramienta más de seguridad como el halo, que ha minimizado el riesgo por accidentes, pero no es un aire acondicionado, algo que demandó Lewis Hamilton en su momento.

Qué es la camiseta anti calor de Alonso

El asturiano no sea el único que porte esta vestimenta, ya que su equipo ha confirmado que Stroll también lo hará. La camiseta es una herramienta hidráulica que va pegada a la ropa interior ignífuga y que permite el flujo de aire con unos tubos diminutos desplegados en el torso y espalda de los pilotos. Es muy distinto del chaleco de geles congelados que nos hemos acostumbrado a ver en el cuerpo de los deportistas en los últimos tiempos.

En un fin de semana tan exigente como el de Singapur por el factor climatológico (se pueden alcanzar hasta 55º grados dentro del vehículo), Alonso llevará un plus de refrigeración además del que implantó la FIA en 2024 en el propio monoplaza, con una apertura en el morro que da aire a las piernas del piloto. Este sistema portátil es de la marca Chillout Motorsport, se llama Cypher Pro Micro Cooler y cuesta alrededor de 600 euros.

La camiseta es resistente al fuego, algo básico tras comprobar en numerosas ocasiones como los coches arden y puede costar un problema a los pilotos (el último atacado por las llamas fue Romain Grosjean en 2021), y cuenta con 50 tubos enlazados a una caja que alberga un microprocesador y una serie de piezas que aseguran bajas temperaturas en el torso del piloto.

«Será la primera vez en la carrera. Sólo lo he usado en tres entrenamientos libres hasta ahora. No sé, creo que es un tema abierto para nosotros, creo que el sistema funciona. La camiseta en sí, con todo el sistema puesto, es un poco más gruesa, así que es menos cómoda. Es un contrapeso: es menos cómoda al conducir, pero es un poco más fresca. A ver qué tal va el domingo», explicó Alonso.

Sainz ya la usó este año

Carlos Sainz la utilizó durante el GP de Arabia Saudí, aunque Alonso aseguró este jueves en la previa del GP de Singapur que no le ha causado ningún inconveniente: «Debería estar bien durante toda la carrera. Al menos durante una hora de entrenamientos libres, sigue funcionando igual desde el minuto uno hasta el 60. Así que, en ese sentido, creo que está bien. Para mí, lo importante es la comodidad».

«No, porque también he estado conduciendo con la camiseta puesta, pero sin el sistema, sólo para ver cómo se siente. Es más una cuestión de posición con los cinturones y demás que el calor de la camiseta», añadió Alonso, que tendrá en esta camiseta su gran aliado para combatir el calor de Singapur y sacar un gran resultado de una cita prometedora para Aston Martin.