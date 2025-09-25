Fernando Alonso cuenta los días para 2026: Aston Martin le da su peor año desde su vuelta a la F1

Fernando Alonso ya sólo mira a 2026. Es el año en el que puede volver a la lucha por las victorias y sueña que con que Adrian Newey diseñe un coche con el que pueda acercarse a su tercer campeonato. Tanto que se propone a sí mismo que si finalmente gana podría ser su última vez en la Fórmula 1. Desde luego que 2025 no lo va a ser. No puede terminar sus días con un sabor de boca tan malo.

Un curso en el que Aston Martin le ha llevado a su peor temporada en cuanto a números desde que volvió a la categoría en 2021. Entre el flojo rendimiento del monoplaza y los fallos de estrategia Alonso está atravesando un verdadero calvario al que ya, por suerte, sólo le quedan siete envites. El coche, heredado del diseño defectuoso de 2024, venía de nalgas, pero es que en ocasiones en las que la suerte podía echar un cable su equipo tampoco ha estado acertado.

Ni en sus dos años con Alpine Alonso reunía una puntuación tan baja como la de este Mundial de 2025. Después de sus dos últimos ceros en Monza y Bakú el piloto español ya suma 11 de 17 Grandes Premios sin puntuar para un total de 30 puntos, menos que en los últimos cuatro años. En Singapur parece que pueden ir mejor, como ya pasó con el contraste de Spa a Hungría, y cualquier alegría a estas alturas es bienvenida.

El regreso de Alonso a la F1 en 2021 estuvo marcado por la ilusión que despertó su fichaje por Alpine y el famoso plan. Rápidamente, todo se fue al traste y fueron dos temporadas para el olvido, al nivel de la de este 2025 por las expectativas generadas en torno a su vuelta. De hecho, en su primer curso con Aston Martin superó la puntuación de aquellos dos campeonatos juntos quedando cuarto en la tabla de pilotos.

Alonso mantiene el optimismo

Pero también fue un espejismo. Un nefasto 2024, en el que también sumaba más puntos a estas alturas (58) empañó sus ocho podios del año de su debut con Aston Martin. De cualquier modo, lo que jamás pueden borrar estos números son las grandes actuaciones de Alonso en la sombra. Luchando en el mejor de los casos por puntuar y en ocasiones puntuales del Mundial por un top 5, como logró esta temporada en el Hungaroring.

Aun así, Fernando no pierde el optimismo como demostró en una entrevista facilitada por la escudería británica esta semana: «Espero ganar algún día y estoy convencido de ello. Lo importante es cuándo, es mi única incógnita en este proyecto. Quiero saborear el éxito del proyecto de Aston Martin. Sé que lleva todo su tiempo encajar las piezas. Tenemos todo lo necesario para ganar el Mundial. También se necesita un poco de suerte con los competidores y rendir bien cada fin de semana. De cara a 2026, tenemos todo preparado».