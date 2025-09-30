Cononoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Singapur del Mundial de Fórmula 1 2025 Este GP de Singapur corresponde a la jornada decimoctava del Mundial de Fórmula 1 2025 y se correrá en el Circuito urbano Marina Bay Oscar Piastri sigue siendo el líder de la clasificación general de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2025

El Mundial de Fórmula 1 2025 regresa con un apasionante fin de semana en el GP de Singapur. Los pilotos ya están listos para darlo todo en el Circuito urbano Marina Bay y Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan, aunque sea, poder acabar en los puntos en esta carrera que será vibrante. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

Horario del GP de Singapur 2025 de F1: a qué hora es la carrera

El GP de Singapur, que corresponde a la decimoctava jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, se disputará en el Circuito urbano Marina Bay y promete tener de todo. El final del campeonato está a la vuelta de la esquina y todos los pilotos están preparados para darlo todo desde la primera jornada del fin de semana y así poder luchar por acabar en lo más alto posible y entre ellos estará Carlos Sainz, que consiguió una pole histórica en Azerbaiyán con su Williams.

Viernes 3 de octubre

Todo arrancará en este GP de Singapur el viernes 3 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Los Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso, George Russell y compañía tratarán de cogerle el toque al trazado del Circuito urbano Marina Bay para intentar afrontar el resto del fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2025 con la mayor confianza posible.

Entrenamientos libres 1: 11:30 – 12:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 4 de octubre

El sábado 20 de octubre llega uno de los días más esperados de este GP de Singapur del Mundial de Fórmula 1 2025. Los pilotos afrontarán la última sesión de entrenamientos libres antes de centrarse en una clasificación en la que Max Verstappen, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Carlos Sainz y el resto de pilotos tratarán de darlo todo para salir lo más adelante posible en la carrera que se celebrará en el Circuito urbano Marina Bay este domingo.

Entrenamientos libres 3: 11:30 – 12:30 horas.

Clasificación del GP de Singapur: 15:00 – 16:00 horas.

Domingo 5 de octubre

El colofón final de este fin de semana en el GP de Singapur será el domingo 5 de octubre cuando todos los pilotos no podrán guardarse nada. El Circuito urbano Marina Bay estará listo para acoger la carrera a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que dar un total de 62 vueltas al trazado en esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2025.

GP de Singapur: 14:00 horas (62 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Singapur: horario de la Fórmula 1

La vigesimoctava jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es este GP de Singapur, promete tener de todo. Hace unos días vibramos con la carrera en Azerbaiyán, prueba que se llevó Max Verstappen, con George Russell segundo y Carlos Sainz tercero. Hay que recordar que Oscar Piastri es el líder de la clasificación de pilotos con 324 puntos, mientras que Lando Norris es segundo con 299 y tercero sería un Max Verstappen que sueña con engancharse con sus 255 unidades. Carlos Sainz es decimosegundo con 31 puntitos, mientras que Fernando Alonso tiene uno menos y es decimocuarto.

Dónde ver gratis el GP de Singapur de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva íntegramente todo lo que ocurra en este frenético Mundial de Fórmula 1 2025, ya sean los entrenamientos libres, clasificaciones, carreras al sprint y carreras de cada Gran Premio. Eso se traduce en que este GP de Singapur que se corre en el Circuito urbano Marina Bay se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn F1 que está en diferentes plataformas.

Por otro lado, todos los amantes de este deporte y seguidores incondicionales de Fernando Alonso y Carlos Sainz podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Singapur del Mundial de Fórmula 1 2025 a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también estará la página web para todos sus clientes para que accedan con un ordenador para disfrutar de todo lo que suceda en el Circuito urbano Marina Bay.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que suceda en este Mundial de Fórmula 1 2025 y la previa de este fin de semana, donde estaremos prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz. Narraremos en directo y en vivo online vuelta a vuelta y minuto a minuto la clasificación y el Gran Premio del domingo. Cuando todo termine publicaremos las crónicas de cada prueba y las reacciones importantes que se produzcan en el Circuito urbano Marina Bay.

Dónde escuchar por la radio el GP de Singapur de F1

Los seguidores de este Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online la carrera del GP de Singapur en la que participan Fernando Alonso y Carlos Sainz deben saber que pueden escucharla gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Circuito urbano Marina Bay para narrar todo lo que esté sucediendo a lo largo del fin de semana.

Circuito del GP de Singapur de F1

El Circuito urbano Marina Bay, situado en la bahía del mismo nombre, será el escenario donde se dispute este apasionante GP de Singapur del Mundial de Fórmula 1 2025. El primer Gran Premio que se celebró en este trazado fue en 2008 y fue la primera vez que se hizo de noche y fue Fernando Alonso el ganador. Tiene una longitud de 4,94 kilómetros, teniéndose que dar un total de 62 vueltas. Posee tres zonas de DRS y 19 curvas. La vuelta rápida la ostenta Daniel Ricciardo, que la consiguió en 2024 al detener el cronómetro en 1:34:486.