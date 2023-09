¿Cuántas ‘poles’ lleva Carlos Sainz en Fórmula 1?

Carlos Sainz volvió a conseguir el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Singapur. El piloto español logró la ‘pole’ en el circuito de Marina Bay y confirma las grandes sensaciones del Ferrari tras el parón de verano. La escudería italiana ha conseguido dar con la tecla con el monoplaza y Sainz obtuvo su quinta ‘pole position’ desde que es piloto de Fórmula 1.

El piloto español sumaba hasta la fecha un total de cuatro ‘poles’ en la Fórmula 1. Pero el piloto español aprovechó que tanto Max Verstappen como Checo Pérez no lograron entrar en la Q3 para conseguir la que es ya su quinto mejor resultado como piloto de Fórmula 1. Y es que su trayectoria en la máxima competición del automovilismo mundial no ha sido fácil hasta llegar a esta cifra.

Para lograr su primera ‘pole’, Carlos Sainz tuvo que esperar ocho temporadas en el ‘Gran Circo’. Su primer equipo fue Toro Rosso, pero en el filial de Red Bull no logró estrenarse e incluso no llegó a estar ni cerca de ello. Pero poco a poco fue escalando en escuderías. Después aterrizó en Renault, un equipo icónico y en reestructuración, pero tampoco pudo lograr el mejor tiempo en ninguna carrera. Después, cambió de aires y fichó por McLaren, pero tampoco fue posible, aunque logró su primer podio en el Gran Premio de Brasil de 2019.

Pero todo cambia cuando se hace oficial su fichaje por Ferrari en 2020. En el año de la pandemia se hace oficial por dos temporadas y comienza su andadura en 2021. Su primer año no fue nada sencillo y tampoco logró ninguna ‘pole’, pero en 2022 llegó el año de la consagración de un piloto que peleó y luchó por conseguir ‘poles’ con Ferrari.

La primera, la más bonita y en un circuito icónico como lo es el de Silverstone, Carlos Sainz logró la primera ‘pole’ en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2022. El madrileño se enteró por radio y no se lo podía creer. Además, por si no fuera poco, logró también su primera victoria en la Fórmula 1. En Bélgica, en esa misma temporada llegó la segunda y en Estados Unidos selló la tercera.

La cuarta ‘pole’ se consiguió la pasada semana, en el Gran Premio de San Marino, en Monza, en casa de Ferrari, pero el español no pudo lograr la victoria ya que Max Verstappen se mostró en un nivel imposible de superar. La última, este fin de semana, este sábado en Singapur, para superar a su compañero Leclerc, los Mercedes y los Red Bull que saldrán muy atrás este domingo.

Quinta ‘pole’

Carlos Sainz se mostró realmente contento nada más bajarse de su monoplaza. El piloto español reconoció sentirse como en Monza la pasada semana, pero desconoce las prestaciones de su Ferrari de cara a la carrera de este domingo: «Me he sentido como en Monza, hemos encontrado la configuración y no he cometido ningún error. Si lo hacemos bien aquí, tienes la pole. Tenemos un buen coche en ciertas pistas y a una vuelta, aquí se porta muy bien. Conocemos nuestra debilidad, pero hemos hecho un gran esfuerzo».

«El ritmo de carrera es interrogante, el Mercedes suele ir más rápido, pero me centraré en mi carrera y haré una buena tanda con los duros. Sería increíble ganar mañana, lo voy a dar todo», zanjó Carlos Sainz.