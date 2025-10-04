Clasificación F1 del GP de Singapur, en directo: dónde ver gratis la Fórmula 1 con Alonso y Sainz hoy
Sigue en directo la clasificación del GP de Singapur de F1 con Alonso y Sainz
Fernando Alonso, eufórico después del mejor viernes de los últimos dos años
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Singapur de F1. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán dar la sorpresa y salir lo más arriba posible. La ilusión está por las nubes después de que el asturiano hiciera primero y cuarto en los primeros entrenamientos libres en el trazado singapurense, con el madrileño octavo en ambas prácticas.
Tras ver los resultados del viernes, Aston Martin confía en dar guerra aquí en Singapur con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 al frente. Alonso viene de dos carreras seguidas para olvidar, sin poder entrar en los puntos, y sueña con resarcirse en Singapur, y quien sabe si poder optar al podio. Si bien es cierto, en los libres 3 de este sábado se ha ido mucho más rápido que ayer.
Verstappen ha volado en la pista, con 30.1, y Fernando Alonso ha terminado decimoquinto, a siete décimas del tiempo del neerlandés. Sainz, por su parte, fue sexto a dos décimas, justo por detrás de Lando Norris. Todo hace indicar que la pole estará entre los McLaren, los Mercedes y Max Verstappen, pero los dos españoles sueñan con estar en esas primeras filas o, por lo menos, en la Q3 de la clasificación de este GP de Singapur de F1.
Verstappen manda en los libres 3
Max Verstappen ha metido una marcha más este sábado y ha bajado hasta el 30.1 en los terceros entrenamientos libres, aunque está todo muy apretado. Entre el primero y el quinto, Lando Norrisa, no hay ni una décima de diferencia. Sainz fue sexto y Alonso decimoquintos.
Clasificación F1 hoy: hora española
La clasificación del GP de Singapur de F1 arrancará a las 15:00 hora española. En OKDIARIO te contaremos todo lo que suceda en la Q1, Q2 y Q3 y cómo quedan los españoles.
Alonso saca licencia para soñar
Fernando Alonso quiere soñar en grande con Aston Martin en el GP de Singapur de F1 después de marcar el mejor tiempo en el libre 1, y ser el cuarto más rápido en el libre 2.
Buenas sensaciones para Sainz
El piloto madrileño de Williams ha terminado con muy buenas sensaciones en la última práctica. Sainz acabó a dos décimas del tiempo de Verstappen en los terceros libres.