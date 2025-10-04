Clasificación F1 del GP de Singapur, en directo: dónde ver gratis la Fórmula 1 con Alonso y Sainz hoy

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Singapur de F1. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán dar la sorpresa y salir lo más arriba posible. La ilusión está por las nubes después de que el asturiano hiciera primero y cuarto en los primeros entrenamientos libres en el trazado singapurense, con el madrileño octavo en ambas prácticas.

Tras ver los resultados del viernes, Aston Martin confía en dar guerra aquí en Singapur con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 al frente. Alonso viene de dos carreras seguidas para olvidar, sin poder entrar en los puntos, y sueña con resarcirse en Singapur, y quien sabe si poder optar al podio. Si bien es cierto, en los libres 3 de este sábado se ha ido mucho más rápido que ayer.

Verstappen ha volado en la pista, con 30.1, y Fernando Alonso ha terminado decimoquinto, a siete décimas del tiempo del neerlandés. Sainz, por su parte, fue sexto a dos décimas, justo por detrás de Lando Norris. Todo hace indicar que la pole estará entre los McLaren, los Mercedes y Max Verstappen, pero los dos españoles sueñan con estar en esas primeras filas o, por lo menos, en la Q3 de la clasificación de este GP de Singapur de F1.