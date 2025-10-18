Clasificación de F1 en directo hoy: sigue en vivo el GP de Estados Unidos en vivo

El Mundial de Fórmula 1 2025 va llegando a su fin y este sábado viviremos otra sesión clave en la pelea por el título. Max Verstappen viene de ganar la carrera al sprint tras el doble abandono por accidente de los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que el morbo vuelve a estar asegurado. Aunque mucha atención habrá que poner también a nuestros pilotos españoles con Fernando Alonso enfadado tras ser barrido en la cita corta y Carlos Sainz en racha por su podio. Sigue en directo en OKDIARIO la clasificación del GP de Estados Unidos.

Por cuarto fin de semana consecutivo, Verstappen recortó la distancia con el primer y segundo puesto del campeonato. El neerlandés sumó los ocho puntos de la victoria, indiscutible dominador de los sprint con 13 victorias ya, para sumar 281 puntos, por los 336 de Piastri y los 314 de Norris. Para alivio de los monoplazas color papaya, la carrera corta reparte pocos puntos y, sobre todo, el australiano mantiene al menos su renta con el inglés.

Con las noticias de que McLaren piensa castigar a Norris por su toque con Piastri en la salida de Singapur la anterior cita del Mundial, el regreso a la acción en el Circuito de Las Américas trajo otro percance entre ambos. La salida de Verstappen, que partía desde la pole, fue impoluta y se libró de la congestión de la primera curva, donde casi todos los pilotos frenaron tarde sin evitar el accidente múltiple.

Piastri había adelantado a Norris, pero al querer entrar por dentro se chocó con Nico Hulkenberg y salió despedido justo contra Norris. Ambos quedaron fuera de combate, igual que un Alonso que no pudo evitar las carambolas y tuvo un final prematuro a una sprint que prometía después de lograr la sexta posición de parrilla.

Clasificación apasionante en el GP de Estados Unidos

El coche de seguridad dejó el tren de la siguiente forma: Verstappen, George Russell y Sainz, que había salido séptimo, en las tres primeras posiciones, y así terminó. El de Red Bull se defendió de los ataques de Russell, quien se tuvo que conformar con la segunda plaza, y Sainz aguantó con buen ritmo mientras se acercaba Lewis Hamilton.

El de Ferrari superó a su compañero Charles Leclerc y terminó cuarto, quinto el monegasco, sin tiempo para aspirar a más por otro coche de seguridad. La sprint en Austin terminó sin competir por otro accidente, el de Lance Stroll con Esteban Ocon. Alex Albon, Yuki Tsunoda y Kimi Andrea Antonelli completaron los puntos.

Dónde ver la sesión

Este GP de Estados Unidos y su clasificación se podrá ver en directo por televisión a través del canal de DAZN F1, que está en distintas plataformas. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que ocurra en el Circuito de Las Américas de Austin.