Clasificación de F1 en directo hoy: sigue en vivo el GP de Estados Unidos en vivo
Sigue con nosotros la sesión continua en Austin desde las 19:00 horas con la carrera al sprint y a las 23:00 la clasificación
El Mundial de Fórmula 1 2025 va llegando a su fin y este sábado viviremos otra sesión clave en la pelea por el título. Max Verstappen viene de ganar la carrera al sprint tras el doble abandono por accidente de los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que el morbo vuelve a estar asegurado. Aunque mucha atención habrá que poner también a nuestros pilotos españoles con Fernando Alonso enfadado tras ser barrido en la cita corta y Carlos Sainz en racha por su podio. Sigue en directo en OKDIARIO la clasificación del GP de Estados Unidos.
Por cuarto fin de semana consecutivo, Verstappen recortó la distancia con el primer y segundo puesto del campeonato. El neerlandés sumó los ocho puntos de la victoria, indiscutible dominador de los sprint con 13 victorias ya, para sumar 281 puntos, por los 336 de Piastri y los 314 de Norris. Para alivio de los monoplazas color papaya, la carrera corta reparte pocos puntos y, sobre todo, el australiano mantiene al menos su renta con el inglés.
Con las noticias de que McLaren piensa castigar a Norris por su toque con Piastri en la salida de Singapur la anterior cita del Mundial, el regreso a la acción en el Circuito de Las Américas trajo otro percance entre ambos. La salida de Verstappen, que partía desde la pole, fue impoluta y se libró de la congestión de la primera curva, donde casi todos los pilotos frenaron tarde sin evitar el accidente múltiple.
Piastri había adelantado a Norris, pero al querer entrar por dentro se chocó con Nico Hulkenberg y salió despedido justo contra Norris. Ambos quedaron fuera de combate, igual que un Alonso que no pudo evitar las carambolas y tuvo un final prematuro a una sprint que prometía después de lograr la sexta posición de parrilla.
Clasificación apasionante en el GP de Estados Unidos
El coche de seguridad dejó el tren de la siguiente forma: Verstappen, George Russell y Sainz, que había salido séptimo, en las tres primeras posiciones, y así terminó. El de Red Bull se defendió de los ataques de Russell, quien se tuvo que conformar con la segunda plaza, y Sainz aguantó con buen ritmo mientras se acercaba Lewis Hamilton.
El de Ferrari superó a su compañero Charles Leclerc y terminó cuarto, quinto el monegasco, sin tiempo para aspirar a más por otro coche de seguridad. La sprint en Austin terminó sin competir por otro accidente, el de Lance Stroll con Esteban Ocon. Alex Albon, Yuki Tsunoda y Kimi Andrea Antonelli completaron los puntos.
Dónde ver la sesión
Este GP de Estados Unidos y su clasificación se podrá ver en directo por televisión a través del canal de DAZN F1, que está en distintas plataformas. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que ocurra en el Circuito de Las Américas de Austin.
18:00
¡En marcha la Q1!
Se pone en verde el semáforo del pit lane y los pilotos ya desfilan hacia el caliente asfalto del Circuito de Las Américas. A la espera de las primeras marcas sin los McLaren, aún en el garaje tras el doble accidente en la sprint.
Cómo va la clasificación del Mundial de F1
Así están las cosas a seis carreras del final:
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Max Verstappen
- George Russell
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Kimi Andrea Antonelli
- Alex Albon
- Isack Hadjar
- Carlos Sainz
- Nico Hulkenberg
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Liam Lawson
- Esteban Ocon
- Yuki Tsunoda
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Oliver Bearman
- Franco Colapinto
- Jack Doohan
Cómo le fue a Alonso y Sainz en la última clasificación
Por un lado, el asturiano salió décimo en Singapur, mientras que el madrileño tuvo que partir desde la última posición tras ser descalificado por un desajuste del alerón. Acabaron en carrera octavo y décimo. En cuestión de una hora y cuarto veremos en qué lugar de la parrilla de salida arrancan en Estados Unidos.
¿Qué pasó en la carrera sprint previa a la clasificación?
Verstappen se llevó la victoria en la sprint tras una gran salida en la que se libró del múltiple accidente que terminó con los McLaren y Alonso fuera de la prueba. Luego, sostuvo a Russell y se alzó con su decimotercera victoria al sprint. La gran alegría para los españoles fue el tercer puesto de Sainz tras el chasco con Fernando.
¿Dónde ver la clasificación de F1 en directo hoy del GP de Estados Unidos?
¿A qué hora empieza la clasificación del GP de Estados Unidos?
La acción vuelve a la pista de Austin en menos de media hora. A las 23:00 arranca la clasificación del GP de Estados Unidos.
¡Bienvenidos!
Continuamos la sesión ininterrumpida de F1 con la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos tras la vibrante carrera al sprint en la que nos alegramos por el podio de Carlos Sainz, pero nos vinimos abajo en el inicio con el abandono de Fernando Alonso. Ahora cambiamos de tercio e inauguramos los neumáticos blandos.
14:51
¡Accidente de Hadjar y bandera roja!
Batacazo del francés de Racing Bulls. Isack Hadjar pierde el control de la parte trasera y se estrella contra los muros de la curva 6. El piloto se encuentra bien, aunque acaba a puñetazos contra el volante y muy tocado en lo anímico. Ya le dan todos por fichado por Red Bull, pero a lo mejor todavía se lo tiene que ganar… La sesión se detiene nada más empezar y se reanudará a las 23:14.