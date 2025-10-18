Ayuso acudirá al Gran Premio de Estados Unidos pensando en Madrid: «Queremos ver la operativa desde dentro»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aprovechará su viaje institucional a Estados Unidos para dar otro paso más para que el Gran Premio en la capital española sea un completo éxito. Con motivo de la celebración este domingo de la carrera en Austin, la dirigente ha aprovechado la ocasión para vivir la competición desde dentro para «conocer su experiencia en la operativa de servicios públicos».

Como se ha podido saber este sábado en un comunicado, Ayuso se reunirá con el presidente de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, así como con el resto de directiva, para estrechar lazos para el futuro. El pasado 25 de septiembre, Madrid confirmó que la venta de tickets fue por encima de lo esperado, donde incluso la preventa se agotó en apenas un par de minutos.

Sin embargo, el hecho de que apenas quede menos de un año para el debut del Madring hace que Ayuso quiera ver cómo se organiza un evento de tal magnitud: «Austin es una de las plazas de la F1 que ya tiene mucha experiencia en la organización de esta clase de espectáculos».

«Queremos ver desde dentro la operativa, también el servicio de tecnología que se ofrece en ella y a su vez, cómo se organizan los servicios públicos de una ciudad como esta ante un evento que mueve tanta gente en el comercio, turismo y en todo lo que conlleva un evento de esta magnitud», explicó tras reunirse en la sede de Amazon Web Services.

La Fórmula Uno ya comenzó la cuenta atrás para que llegue a Madrid el próximo 11 a 13 de septiembre de 2026 en Madring, circuito recién construido que recorre el entorno de Ifema y Valdebebas. Una carrera que hará crecer el foco mediático del país en uno de los deportes más vistos del mundo, lo que supondrá una gran fuente de ingresos y publicidad a la capital.