La Fórmula 1 en Madrid ya es un éxito: más de 50.000 entradas vendidas y sorpaso al GP de Cataluña

La Fórmula 1 en Madrid ya es un éxito. El pasado martes la organización del nuevo Gran Premio de España puso a la venta las entradas para los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026 en el que los monoplazas correrán por las calles madrileñas y la realidad es que están volando. Si la preventa exclusiva se agotó en dos minutos, ya se han vendido más de 50.000 tickets para el público general y los ingresos superan, de momento, a los del GP de Cataluña. Recordemos que el año que viene será el primero en el que Madrid y Montmeló convivirán en el calendario.

En apenas 48 horas, Madring ya ha vendido casi la mitad de las entradas disponibles y ya sólo faltan 65.000 por adquirirse. La lista de espera cuenta con 235.000 personas, por lo que la lucha por hacerse con un abono para el GP de España es total. Y es que la llegada de la F1 al circuito en construcción entre IFEMA y Valdebebas será uno de los acontecimientos del año que viene. Con el embajador Carlos Sainz y Fernando Alonso, Madrid vibrará con el rugido de los motores de Fórmula 1 y soñará con un triunfo de nuestros pilotos.

Aunque, consultadas por este periódico, la organización de la carrera afirma que no hacen públicos datos de ingresos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo este jueves que ya se han recaudado «más de 25 millones de euros». Según ha podido saber OKDIARIO, a día de hoy las cifras superan a las de Montmeló, que podría despedirse de la F1 en 2026 con el fin de su contrato.

Casi un 25% de las ventas ha sido fuera de España, después de una campaña en formatos singulares en Dubái, Nueva York, México y Japón. Del exterior, los principales compradores, por este orden, han sido Reino Unido (4%), México (3%) y Estados Unidos (2,5%). Coincidiendo con la salida a la venta al público general, se proyectó en las pantallas de Times Square, Burj Khalifa, Shinjuku y hasta ocho repartidas por Ciudad de México un espectacular video en 3D anunciando este GP de España de F1.

Locura por la Fórmula 1 en Madrid

El precio partió de los 195 euros, correspondiente a la zona de ‘pelouse’, y los 324 euros de la zona de grada. «Estas dos categorías arrasaron en apenas unos minutos», destacó el comunicado de la organización de Madring. En menos de dos días, ya no quedan entradas para aforo general, mientras que el precio de las VIP ascienden hasta los 1.340 euros la más barata. Mientras, en Montmeló el coste de los tres días sigue rondando los 200 euros.