El absentismo laboral cada vez es un problema mayor para los supermercados. En concreto, un último informe de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc ha revelado que el nivel medio de absentismo laboral en las cadenas de distribución de nuestro país se ha elevado hasta el 9,45%. Mientras que las cifras son mucho más alarmantes en el caso de las grandes cadenas de supermercados, donde alcanza el 10,76%. Sin duda, una situación que está alcanzando unas cifras récord, ya que «particularmente, en nuestro sector es muy intensivo en empleo y el absentismo no ha dejado de crecer en los últimos seis años afectando en ocasiones a la operatividad de las empresas», según ha indicado a OKDIARIO la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

«Los supermercados y la distribución mayorista sufren, al igual que otros muchos sectores de la economía española, el problema del absentismo. Se trata de un problema social que es urgente abordar con iniciativas que protejan la salud de los trabajadores y que reduzcan el coste empresarial, el coste en productividad y el coste para la seguridad social», alertan desde Asedas.

«Estas medidas pasan, entre otras, por la mejora de la gestión sanitaria, por dotar de más medios a las mutuas para que los trabajadores puedan recuperarse antes de sus patologías, por mejores sistemas de control y por una mayor concienciación social», explican desde la Asociación Española de Distribuidores.

El absentismo laboral en general empieza a ser un problema de gran magnitud en España y en todos los sectores. Debido a que según el último informe de Randstad Research, correspondiente al tercer trimestre del año 2025, el absentismo laboral aumentó un 6,9% interanual. Sin embargo, este fenómeno no es reciente, ya que este informe sitúa el inicio de esta tendencia al alza en 2019 y, desde entonces, el absentismo laboral ha crecido de forma acumulada un 57%. Además, ha crecido de forma generalizada en todos los sectores y territorio de España.

Así, de los cerca de 1,5 millones de trabajadores que se ausentaron a diario de su puesto durante el tercer trimestre del año, 1.164.129 se encontraban de baja médica, una cifra que, según el estudio, se ha duplicado en la última década. No obstante, 313.400 personas no acudieron a trabajar ningún día sin aportar justificación alguna.

1 de cada 4 trabajadores de los supermercados no acuden el lunes

En otro estudio, que ha publicado Asedas sobre el absentismo en 2025, se esclarece que los lunes es cuando 1 de cada 4 trabajadores no acude a su puesto de trabajo en los supermercados por encontrarse de baja. En concreto, el 23,5% de las bajas se producen los lunes en el sector de la distribución.

Asimismo, el problema es mucho más grave en España en comparación con el resto de Europa. «El absentismo en la distribución es un problema que ni siquiera se trata desde la patronal europea de los supermercados (EuroCommerce), debido a que es prácticamente inexistente, mientras que en España comienza a ser cada vez un dilema mayor», explican desde la patronal de los supermercados ASEDAS.

Por ejemplo, en el 2024, el Sector de la Distribución Alimentaria contabilizó más de 353.000 procesos de baja laboral para la Población Protegida por las Mutuas en 2024, lo que supuso un incremento del 4,58% con respecto al 2023. Estas bajas tuvieron una duración media de 46 días en 2024. Para la Población Protegida por las Mutuas, el coste total de esta situación ha sido de 1.023,30 millones de euros, que suma el coste en Prestaciones Económicas de la Seguridad Social a cargo de las Mutuas y el Coste Directo para las Empresas, una cifra que no ha cesado de incrementarse desde el año 2018, cuando era de 467,42 millones de euros.

Por otro lado, desde el sector de la distribución y los supermercados se pide que sería mejor que las bajas se tramitaran a través de las mutuas y no de la Seguridad Social, ya que la elevada carga asistencial y burocrática del sistema público de salud alarga bastante los procesos, sobre todo en el caso de las bajas traumatológicas.