La AEMET lo confirma: vientos de hasta 100 km/hora en la Serra y el norte de Mallorca

El intenso frío que ha traído a Baleares la borrasca Francis deja paso a fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora con la llegada de Goretti, otra borrasca que ha obligado a activar los avisos amarillos en las Islas por viento y fenómenos costeros, según ha anunciado la AEMET.

A partir de la medianoche y durante toda la jornada estará en marcha el aviso amarillo por fenómenos costeros en el sur de Mallorca, donde el viento podrá llegar hasta los 60 km/h y las olas, hasta los tres metros de altura. El aviso se extenderá a partir de las 18.00 horas a la Serra de Tramuntana y al norte y el nordeste de la isla.

Por lo que respecta al aviso amarillo por viento, se activará a las 12.00 horas en la Serra de Tramuntana, en cuyas cumbres se podrían llegar a registrar rachas de 100 km/h y a partir de las 18.00 horas hará lo propio en el norte y nordeste.

En Menorca, tanto el aviso por fenómenos costeros como el de por viento se pondrán en marcha a partir de las 18.00 horas. En Ibiza y Formentera, por su parte, se activarán a medianoche pero cesarán a las 12.00 y a las 09.00 horas, respectivamente.

09/01 11:00 AVISOS HOY Y MAÑANA | Illes Balears: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/u2PrOrSgzc — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) January 9, 2026

Los avisos amarillos por viento y fenómenos costeros seguirán en marcha en Mallorca y Menorca a lo largo de la jornada del sábado.

El viento arreciará en toda Mallorca, con rachas generalizadas de 70 km/h que podrían llegar hasta los 100 km/h en las cumbres y cabos de la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de la isla. El aviso estará activo entre la medianoche y las 18.00 horas.

El oleaje afectará al sur, la Serra y el norte y nordeste de Mallorca, donde durante todo el día se registrarán olas de hasta tres metros de altura.

En Menorca ambos avisos se mantendrán activos durante las mismas horas y dejarán fenómenos meteorológicos idénticos.