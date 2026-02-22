El Govern de Prohens exige a la ministra Montero la reducción del IVA a las galerías de arte

El Govern balear ha exigido al Gobierno de España la reducción del IVA para el sector de las galerías de arte y bienes culturales, al considerar que mantener un IVA del 21 por ciento para la venta de obras de arte, antigüedades y objetos de colección es una injusticia fiscal.

La petición la ha hecho el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en sendas cartas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Según ha informado su Conselleria en una nota de prensa, Bauzà ha trasladado en las cartas el «profundo malestar» del sector de las galerías de arte y bienes culturales de las Islas por el 21 por ciento de IVA cultural.

«Es imperativo recordar que el arte contemporáneo no tiene que ser tratado como un bien de lujo, sino como una parte fundamental de nuestra cultura y nuestro patrimonio», ha reivindicado el conseller.

En la carta, Bauzà traslada a los ministros que la directiva europea de 2022 ya faculta a los Estados miembros para aplicar una reducción del IVA cultural, recordando que Francia, Alemania, Portugal o Italia ya han adaptado sus legislaciones para proteger a sus creadores y galeristas.

Según el conseller, España «no puede permitirse quedar en una situación de desventaja competitiva que penalice el talento y el mercado nacional».

Por ello, ha solicitado al Ministerio de Hacienda que inicie los trámites pertinentes para una bajada fiscal del sector y ha reiterado su «plena disposición» a trabajar conjuntamente para defender esta medida ante la administración del Estado.

El conseller se reunió a comienzos de este mes de febrero con galeristas de la Associació Palma Art Contemporani para escuchar sus reivindicaciones, coincidiendo con la huelga nacional para protestar ante la «falta de respuesta» del Gobierno a sus reclamaciones en materia fiscal.