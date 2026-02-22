Tensión en el Barcelona: Lamine se cabrea con Flick y el entrenador le lanza un mensaje claro

Tensión en el Barcelona entre Lamine Yamal y Hansi Flick. El jugador se cabreó con su entrenador por un cambio en el tramo final del encuentro del Barça ante el Levante y el técnico alemán le dejó un mensaje claro al futbolista español… sin mencionarle.

En un encuentro que ya estaba decidido para el Barcelona, que ganaba por 3-0 al Levante, Flick decidió cambiar de forma testimonial a Lamine Yamal, ya que le mandó al banquillo en el minuto 88, tiempo ya insuficiente para que un futbolista pueda descansar. Además, el Barça no tiene partido entre semana, ya que no disputa los playoffs de Champions.

Y Lamine Yamal se cabreó. En las imágenes se vio claro la tensión, con un Lamine sentándose contrariado en el banquillo y diciendo cosas sin que se le pudiera entender, aunque sí se podía intuir que le pedía explicaciones por ese cambio. Y ahora Flick, sabedor del carácter de Lamine, no se andó con tonterias y le lanzó un mensaje claro en rueda de prensa.

«Tenemos a futbolistas que merecen jugar como Roony (el jugador que salió en lugar de Lamine Yamal). Es un futbolista muy profesional y cuando ha entrado ha jugado bien. Me centro en eso», contestó Flick al ser preguntado por el cabreo de Lamine. La clave está en la frase «es muy profesional», destacando que sí lo era Roony y dejando la duda en el caso del internacional español.

Además, Flick sí que señaló que la reacción de su jugador «es normal» al «no estar contento», pero la tensión es visible. El cabreo de Lamine Yamal también se puede deber a su partido, que tampoco fue nada del otro mundo, siendo eclipsado por otros compañeros que sí metieron gol. Pese al abultado triunfo del Barcelona, Lamine no acabó muy contento este duelo ante el Levante.